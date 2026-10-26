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Sevinç Mahallesi kışa doğal gazla hazırlanıyor

AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Sevinç Mahallesi'ne 4 ayda döşenen 15 km'lik şebeke ve 380 abonenin kışa doğal gazla ısınacağını açıkladı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 18:43

GÜNCELLEME: 26 Ekim 2026 - 18:53

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EDİTÖR: Elif Demir

Sevinç Mahallesi kışa doğal gazla hazırlanıyor

Sevinç Mahallesi'nde açılış töreni:

Eskişehir Odunpazarı'na bağlı Sevinç Mahallesi'nde tamamlanan doğal gaz hattının açılışı mahalle sakinleri ve partililerin katıldığı bir törenle gerçekleştirildi. Törene katılan AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez çalışmaları değerlendirdi ve proje hakkında bilgi verdi.

Çalışmanın boyutu ve mahalleye etkisi:

Dönmez, projenin kısa sürede tamamlandığını vurgulayarak, şebeke çalışmasının işe başladıktan sonra 4 ay gibi bir sürede tamamlandığını söyledi. Mahalleye döşenen hattın uzunluğunun yaklaşık 15 kilometre olduğunu ve projeyle toplam 380 abonenin sisteme bağlandığını aktardı. Açıklamada, mahallelinin bu kış büyük ölçüde doğal gazla ısınacağı; böylece evlerde kömür taşıma ve odun kırma gibi zahmetlerin azalacağı ifade edildi.

Bölgesel bağlantılar ve Alpu planı:

Dönmez, bölgedeki diğer çalışmalara da değinerek Alpu ilçesinin önümüzdeki günlerde doğal gaz kullanmaya başlayacağını bildirdi. Mahalle içi ulaşımı daha güvenli hale getirecek bir bypass hattının tamamlanmasının ardından bölgeyi yeniden ziyaret edeceğini belirtti; bu hattın devreye alınmasının mahalle trafiği ve altyapı güvenliğinde iyileşme sağlayacağına vurgu yapıldı.

Karadeniz gazı ve üretim fazları:

Milletvekili Dönmez, Türkiye genelindeki doğal gaz altyapısına ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Karadeniz'deki keşiflerin rezerv miktarını 780 milyar metreküp seviyesine taşıdığını belirtti. İkinci fazın önemli bir aşamasının geride bırakıldığını söyleyen Dönmez, kıyıdan yaklaşık 170 kilometre açıkta, kuyuların üzerinde kurulacak yeni platformla gaz üretileceğini açıkladı. Platformun günlük kapasitesinin 10 milyon metreküp, yıllık kapasitenin ise 3,5 milyar metreküp olacağı bildirildi. İkinci faz tamamlandığında yaklaşık 8 milyon konutun yerli gaz kullanır hale geleceği, üçüncü fazın tamamlanmasının ardından ise gazın tamamının karaya sevk edileceği ve bunun 2-3 yıl içinde gerçekleşmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Programın sonunda Dönmez, mahallede bir haneyi ziyaret ederek doğal gazla çalışan ocağı yaktı, aileyle sohbet etti ve çay içti. Etkinlik mahalle sakinlerinin tebrikleri ve teşekkürleriyle sona erdi.

SEVİNÇ MAHALLESİ DOĞALGAZ AÇILIŞI

SEVİNÇ MAHALLESİ DOĞALGAZ AÇILIŞI

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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