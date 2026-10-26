Kurtulmuş: hedef terörsüz bir bölge ve silahlı grupların entegrasyonu

kurtulmuş'un batman ziyareti ve buluşma notları:

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Batman'da düzenlenen programda sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıya Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Diyarbakır Milletvekili Suna Kepoğlu Ataman, HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, Mersin Milletvekili Emin Ekmen ve çok sayıda davetli katıldı. Kurtulmuş, konuşmasında hem ulusal hem de bölgesel düzeyde güvenlik ve entegrasyon hedeflerine odaklandı.

Kurtulmuş, konuşmasında Terörsüz Türkiye hedefinin bölge için taşıdığı öneme vurgu yaptı ve bu hedefin yalnızca söylem olmadığını, somut adımların atılmaya başlandığını ifade etti. Suriye ve Irak'taki gelişmeleri değerlendirirken, bu ülkelerdeki silahlı yapıların devlet sistemine kazandırılmasına yönelik iradeye dikkat çekti.

entegrasyon sürecine ilişkin değerlendirmeler:

Kurtulmuş, Suriye'de uzun yıllar sürdüğü belirtilen diktatörlük döneminin ardından yeni bir sürecin başladığını ve sahadaki silahlı grupların devlet yapısına entegre edilmesine yönelik iradenin ortaya çıktığını söyledi. PYD, YPG ve KCK gibi yapılanmaların da bu kapsama girdiğini belirterek entegrasyon sürecinin en kısa zamanda tamamlanmasını temenni etti.

TBMM Başkanı, "Artık bu süreçte adımlar atılmaya başlanmıştır ve hızlı bir şekilde atılacaktır" sözleriyle sürecin hız kazanacağı mesajını verdi. Bir süre önce Ankara'ya resmi ziyarette bulunan Irak Meclis Başkanı ile yapılan görüşmeye işaret eden Kurtulmuş, Irak tarafının Terörsüz Türkiye hedefinin bölge genelinde terörün ortadan kaldırılmasına katkı sunacağı yönünde değerlendirmelerde bulunduğunu aktardı.

Kurtulmuş, söz konusu görüşmede Irak'taki silahlı grupların devlet yapısına entegrasyonu için eylül sonu veya ekim başında sürecin başlatılacağının ifade edildiğini belirtti. Bu takvimin sahada adımların kısa süre içinde başlayacağı beklentisini güçlendirdiği vurgulandı.

Irak'ın Sincar bölgesindeki gelişmelere de değinen Kurtulmuş, PKK ile bağlantılı bir yapının yaklaşık 2 bin kişilik silahlı gücüyle Irak ordusu ve güvenlik güçlerine entegrasyon sürecini kabul ettiğini ve başlattığını ifade etti.

Kurtulmuş, bütün bu adımların bölge halklarının güvenliği ve birlikte yaşama zemininin güçlendirilmesine hizmet edeceğini belirtti.

bölge halklarının kardeşliği ve hedefin önemi:

Kurtulmuş konuşmasının devamında bölge halklarının ortak tarihine ve karşılaşılan dış müdahalelere rağmen birbirlerinden farklı olmadıklarına dikkat çekti. "İnşallah Suriye'nin de Irak'ın da içinde olduğu bütün bölgede Allah'ın izniyle terör tamamıyla ortadan kalkacak ve terörsüz bir bölgeyi inşallah inşa edeceğiz" ifadesiyle hedefin kapsamını yineledi.

Sonuç olarak Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye ve bölgesel entegrasyon hedeflerinin birbirini tamamladığını, atılacak adımların hem ülke içinde hem de komşu coğrafyada güvenlik, istikrar ve birlikte yaşam koşullarını güçlendireceğini vurguladı.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ (TBMM) BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ