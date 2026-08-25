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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ahmet Ulusoy'a mazbata verildi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’dan mazbatasını teslim aldı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 12:39

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ahmet Ulusoy'a mazbata verildi

YÖK'teki mazbata töreni:

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığında düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ahmet Ulusoy için mazbata takdimi yapıldı. Tören, YÖK binasında gerçekleştirildi ve mazbata, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından Ulusoy’a bizzat teslim edildi.

Törene ilişkin açıklamada, atamanın resmi sürecinin tamamlandığı ve yeni rektörün görevine başlamasıyla üniversitede yol haritası oluşturma sürecinin hızlanacağı vurgulandı.

Özvar'ın değerlendirmesi:

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, törendeki konuşmasında rektörlük görevine atanan akademisyenleri tebrik ederek kurumların yerel imkânları ve akademik güçlü yönlerini stratejik avantaja dönüştürmelerinin önemine dikkat çekti. Özvar, "Her üniversitemizin kendi potansiyelini, güçlü olduğu alanları ve bulunduğu bölgenin imkânlarını doğru değerlendirerek bunları stratejik bir avantaja dönüştürmesini önemsiyoruz" sözleriyle Yükseköğretim 2030 vizyonunun temel yaklaşımlarını hatırlattı.

Başkan ayrıca, yükseköğretimin bilimsel kapasitesini ve uluslararası etki düzeyini yükseltme hedefinin ortak çabayla gerçekleştirileceğini belirtti ve yeni göreve başlayan rektörlere başarı dileklerini iletti.

Ulusoy'un öncelikleri:

Mazbatasını alan Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, görevin kendisi için büyük bir onur olduğunu ifade ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'a teşekkür etti. Ulusoy, BEUN'ün sahip olduğu güçlü akademik birikim ve üniversite-sanayi iş birliği temelli potansiyelini daha ileri taşımayı amaçladığını kaydetti.

Yeni rektör, eğitim, araştırma, yenilikçilik ve toplumsal katkı alanlarında başarının artırılmasının ve öğrencilerin en iyi şekilde geleceğe hazırlanmasının öncelikleri arasında olduğunu vurguladı. Ayrıca 2026-2027 akademik yılı için yükseköğretim camiasına başarılı, verimli ve huzurlu bir dönem diledi ve mazbata alan tüm rektörlere başarı temennisinde bulundu.

Tören, atama sürecinin tamamlandığını resmen belgeleyen mazbata teslimiyle son buldu ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde yeni döneme hazırlık çalışmalarının başlayacağı belirtildi.

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (BEUN) REKTÖRLÜĞÜNE ATANAN PROF. DR. AHMET ULUSOY...

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (BEUN) REKTÖRLÜĞÜNE ATANAN PROF. DR. AHMET ULUSOY, YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (YÖK) BAŞKANLIĞINDA DÜZENLENEN TÖRENLE REKTÖRLÜK MAZBATASINI YÖK BAŞKANI PROF. DR. EROL ÖZVAR’IN ELİNDEN TESLİM ALDI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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