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Elazığ ruh sağlığı hastanesinde hizmet kalitesi masaya yatırıldı

Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde düzenlenen toplantıda hizmet kalitesi, öncelikli ihtiyaçlar ve sürdürülen çalışmalar masaya yatırıldı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 12:47

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Elazığ ruh sağlığı hastanesinde hizmet kalitesi masaya yatırıldı

Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde değerlendirme toplantısı

Elazığ İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Gecekuşu, Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Dr. Hilal Kaya ile hizmet başkanları ve hastane yönetiminin katıldığı kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda hastanede sunulan hizmetlerin mevcut durumu, devam eden çalışmalar ve öncelikli ihtiyaçlar ayrıntılı şekilde ele alındı.

toplantıda neler konuşuldu:

Görüşmelerde, hastanenin kapasitesi, hasta yönlendirme süreçleri ile kurum içi koordinasyonun güçlendirilmesi öncelikli başlıklar olarak öne çıktı. Katılımcılar, hizmet sunumunun sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla personel ihtiyaçları, altyapı talepleri ve bakım-süreç iyileştirmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantı boyunca etkin, kaliteli ve vatandaş odaklı hizmet anlayışının korunması vurgulandı.

öne çıkan tespit ve öneriler:

Yönetim ve müdürlük arasında yapılan fikir alışverişinde, kısa vadede önceliklendirilmesi gereken ihtiyaçlar ile devam eden projelerin takvime bağlanması kararlaştırıldı. Katılımcılar, hasta güvenliği ve bakım kalitesinin artırılmasına yönelik adımların koordineli şekilde hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekti. Değerlendirmeler, eksikliklerin giderilmesine yönelik önerilerin uygulanması ve izlenmesi ile sonlandırıldı.

Toplantı, hastanenin mevcut ihtiyaçlarının tespiti ve hizmet kalitesinin iyileştirilmesine yönelik yapılacak çalışmaların değerlendirilmesiyle sona erdi.

ELAZIĞ’DA SAĞLIK HİZMETLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

ELAZIĞ’DA SAĞLIK HİZMETLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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