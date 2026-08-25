Okullar pırıl pırıl: Ümraniye’de belediyenin yaz hazırlığı

Ümraniye’de kapsamlı yaz çalışmaları:

Ümraniye Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde ilçe genelindeki okullarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler, yaz tatilini değerlendirerek eğitim kurumlarının ihtiyaç duyulan bölümlerinde düzenleme ve iyileştirme işleri yapıyor.

Dersliklerden bahçelere yeni dönem hazırlığı:

Program kapsamında sınıflar, koridorlar, ortak kullanım alanları ve okul bahçeleri elden geçiriliyor. Özellikle boya-badana çalışmalarıyla, öğrencilerin daha temiz ve ferah ortamlarda eğitim görmesi hedefleniyor. Çalışmalar; sıva, boya, küçük onarım ve çevre düzenlemesi gibi adımları kapsıyor ve belirlenen program doğrultusunda ilçe genelinde eş zamanlı ilerliyor.

Ekipler, okulların fiziki ihtiyaçlarını tek tek giderirken dersliklerin hijyenine ve ortak alanların güvenliğine öncelik veriyor. Bu kapsamda zeminden duvarlara kadar çeşitli noktalar kontrol edilip yenileniyor; dış çevre ve bahçelerde de düzenleme çalışmaları yapılıyor.

Belediye başkanının değerlendirmesi:

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, yürütülen çalışmalara ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “Çocuklarımız bizim en kıymetlilerimiz. Yeni eğitim yılına temiz, güvenli ve güzel ortamlarda başlamalarını istiyoruz. Bunun için ekiplerimiz yaz boyunca okullarımızın ihtiyaçlarını tek tek gideriyor; bakım, onarım ve boya çalışmalarını sürdürüyor.”

Belediyenin çalışmaları, yeni eğitim-öğretim yılına sayılı günler kala hız kazanırken, okulların öğrencilerini ferah ve güvenli bir ortamda karşılayacak şekilde hazır hale getirilmesi hedefleniyor. Çalışmaların takibi ve koordinasyonu belediye ekipleri tarafından devam ediyor.

Veliler ve okul yöneticileriyle eşgüdümlü yürütülen bakım-onarım programı, okulların açılışına hazırlanmasına katkı sağlıyor ve eğitim ortamlarının standartlarının korunmasına odaklanıyor.

ÜMRANİYE BELEDİYESİ, YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE İLÇE GENELİNDEKİ OKULLARDA BAKIM, ONARIM VE YENİLEME ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.