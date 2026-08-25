Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne iki yeni eğitim yuvasının temeli atıldı

Tören ve yatırım detayları

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde İlahiyat Fakültesi hizmet binası ile Milas Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nin temeli, Üniversite AKM 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri salonunda düzenlenen törenle atıldı. Törene Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, AK Parti milletvekili, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve siyasi partilerin temsilcileri ile üniversite protokolü katıldı. İlahiyat binasının özel bir firma tarafından yaklaşık 300 milyon TL harcama ile inşa edilmesi planlanıyor.

İlahiyat fakültesinin hedefleri:

Rektör Prof. Dr. Turhan Kaçar törende, temel atmanın yalnızca bir inşaat başlangıcı olmadığını; eğitime, gençlere ve geleceğe duyulan güvenin somut göstergesi olduğunu vurguladı. İlahiyat Fakültesi'nin şu an Turizm Fakültesi ile paylaşılan binadan ayrılarak kendi binasına kavuşacağı, yeni binanın 1 yıl içinde tamamlanmasının beklendiği bildirildi. Rektör, yeni yapının sınıfları, akademik çalışma alanları, konferans salonu ve kütüphanesiyle öğrencilerin eğitimine ve akademik hayata önemli katkı sağlayacağını; bunun üniversitenin kurumsal kimliğine ve kent kültürüne yeni bir değer katacağını belirtti.

Milas veteriner fakültesi hayvan hastanesi:

Tören kapsamında temeli atılan diğer yatırım olan Milas Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinin inşaatının ise 2 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor. Rektör Kaçar, hayvan hastanesinin hem teşhis ve tedavi hizmetleri sunacağını hem de öğrencilerin uygulamalı eğitimini güçlendirecek modern bir merkez olacağını aktardı. Bina, küçük ve büyükbaş hayvanların yanı sıra evcil hayvanlara yönelik hizmet verecek ve bölgedeki hayvan sağlığı hizmetlerindeki eksikliği gidermeye katkı sağlayacak.

Kaçar ayrıca, hayvan hastanesinin akademisyenlerin teşhis, tedavi ve bilimsel araştırma çalışmalarına daha güçlü bir altyapı sunacağını; bunun üniversitenin eğitim, araştırma ve bölgesel hizmet kapasitesini artıracağını ifade etti.

Toplumsal katkı ve çağrı:

Rektör, bir yatırımın üniversite ve kent için taşıdığı sembolik öneme dikkat çekerek, özellikle kentten kazanan iş insanlarına ve hayırseverlere eğitime destek çağrısında bulundu. Üniversitenin bir yatırımını kendi kaynaklarıyla, diğerini hayırsever işadamlarının desteğiyle gerçekleştirecek olmasının önemine değindi ve yerel sermaye sahiplerinin kentin eğitim hayatına katkı vermesinin hem toplumsal hem de kalıcı bir adım olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından MSKÜ İlahiyat Fakültesi ile Milas Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nin temelleri, törene katılan protokol üyelerinin butonlara basmasıyla resmen atıldı.

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ VE MİLAS VETERİNER FAKÜLTESİ HAYVAN HASTANESİ’NİN TEMELİ ÜNİVERSİTE AKM 15 TEMMUZ DEMOKRASİ ŞEHİTLERİ SALONUNDA DÜZENLENEN TÖREN İLE ATILDI.