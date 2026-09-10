Aziz Yıldırım: İsmail Kartal görevinin başındadır, camiaya sağduyu çağrısı

Başkanın açıklamaları:

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Fenerbahçe-Roma maçının ardından basın mensuplarına konuştu. Yıldırım, teknik direktör İsmail Kartal konusunda kulüpte istifa haberleri çıktığı yönündeki söylentileri yalanladı ve "İsmail Kartal görevinin başındadır" diyerek net bir duruş sergiledi.

Yıldırım, camia içinde yönetim, teknik heyet ve oyuncular hakkında yapılan yorumların kulübe zarar verdiğini belirtti. Sosyal medyada, televizyonda ve YouTube yayınlarında takımın performansı üzerine sürekli eleştiriler yapıldığını, bunun Fenerbahçe'nin değerlerine sahip çıkılmadığını gösterdiğini ifade etti.

Tribün tepkisi ve istifa iddiası:

Başkan, karşılaşma sırasında tribünlerden İsmail Kartal’ın kafasına su şişesi atıldığını söyledi ve bunun Kartal üzerinde üzüntü yarattığını aktardı. Kartal’ın basın toplantısında istifa yönünde bir ifade kullandığı haberlerinin arkasındaki gerekçenin bu olay olduğuna işaret etti. Yıldırım, "Kafasına şişe atılarak sahip çıkılmaz" diyerek, tepkinin yöntemini eleştirdi ve camiayı sağduyuya çağırdı.

Yıldırım ayrıca takımın performansına değinerek alınan 1 puanın ardından grubun kalan maçlarıyla ilgili iyimser beklentilerini paylaştı. Genç oyuncuların, özellikle Levent ve Bartuğ'un, iyi performans gösterdiğini belirtti ve doğru analiz yapılması gerektiğini vurguladı.

Yönetim ve kulüp politikaları hakkında:

Başkan sözlerine kulübün mali yapısıyla ilgili açıklamalar ekledi: "Ben 200 milyona oyuncu alırım, hiç çekinmem" ifadesiyle transfer gücüne vurgu yaptı ama aynı zamanda yabancı oyuncu hakkındaki düzenlemelerin yaratacağı sonuçlara dikkat çekti. Yıldırım, mevcut yabancı kontenjanı nedeniyle geriye 15 tane oyuncunun gönderilmesi gerektiğini hatırlattı.

Yıldırım, geçmişte teknik direktörlerle ilişkilerine dair de değerlendirme yapıp, 20 senelik başkanlık döneminde sezon bitmeden hocayı göndermediğini söyledi. Ayrıca "18 yıl sonra bir hoca ve bir yönetim bunu başarıyor" diyerek kulübün Şampiyonlar Ligi'ne kalmasının önemini tekrar vurguladı ve Mayıs ayına kadar sabırlı olunması çağrısını yineledi.

Son olarak Başkan, camianın içinden ve dışından yapılan açıklamalardan önce sağduyulu olunmasını, doğruların yazılmasını ve herkesin pozisyonuna dönmesini istedi: "Herkes sakin olacak. Herkes bekleyecek."

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, "İsmail Kartal görevinin başındadır. İsmail Kartal’a bu camia sahip çıksın. Kafasına şişe atılarak sahip çıkılmaz" dedi.