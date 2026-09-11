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Sarıyer'de yakalanan İslam Yakut: uluslararası uyuşturucu sevkiyatının sorumlusu etkisiz hale getirildi

İstanbul Emniyeti, EGM ve MİT ortak operasyonuyla, yurtdışında 2 ton uyuşturucu sevkiyatından sorumlu firari İslam Yakut Sarıyer'de yakalandı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 00:24

GÜNCELLEME: 11 Eylül 2026 - 00:31

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sarıyer'de yakalanan İslam Yakut: uluslararası uyuşturucu sevkiyatının sorumlusu etkisiz hale getirildi

Operasyonun kapsamı:

İstanbul Emniyeti, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT iş birliğiyle yürütülen ortak çalışmada, hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" ve "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçlarından arama kararı bulunan İslam Yakut yakalandı.

Operasyon, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinasyonunda; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gözetiminde, MİT Başkanlığı ve EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı destekleriyle gerçekleştirildi.

Yakalanma ve ele geçenler:

Yürütülen teknik ve istihbari çalışmalar sonucunda, şahsın İstanbul'da bir adreste saklandığı tespit edildi. İslam Yakut, dün düzenlenen operasyonda Sarıyer'deki adreste gözaltına alındı.

Operasyonda ayrıca şahsın yurtdışına çıkarken kullanmak üzere hazırlanan "D.G." adına düzenlenmiş sahte kimlik belgesi ele geçirildi. Konuyla ilgili tahkikat işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Örgüt yapısı ve daha önceki operasyon:

Emniyet birimleri, İslam Yakut'un kriptolu haberleşme sistemleri üzerinden örgüt üyelerine talimat verdiğini ve liderliğini yaptığı suç örgütü aracılığıyla uluslararası uyuşturucu sevkiyatını organize ettiğini tespit etti. Yapılan soruşturmada yurt içinde ve yurt dışında ele geçen toplam 2 ton uyuşturucu maddeden sorumlu olduğu belirlendi.

Öte yandan 2024 yılında bu suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün diğer lideri E.Y. ile yönetici ve üye konumundaki şahıslar yakalanarak tutuklanmış, suçtan elde edildiği tespit edilen mal varlığına el konulmuştu. Emniyet kaynakları, 2024'te örgütün yapısının çökertildiğini ve firari kalan İslam Yakut'un yakalanmasıyla örgütün tamamen etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülmeye devam ettiği ve yakalanan zanlı ile ilgili adli işlemlerin yürütüldüğü kaydedildi.

FİRARİ ULUSLARARASI UYUŞTURUCU KAÇAKÇISI SARIYER&#039;DE YAKALANDI

FİRARİ ULUSLARARASI UYUŞTURUCU KAÇAKÇISI SARIYER'DE YAKALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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