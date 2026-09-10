Gasperini: deplasman zorluğu ve küçük hatalar puanı etkiledi

gasperini'nin maç değerlendirmesi:

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Roma, deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Gian Piero Gasperini karşılaşmayı teknik ve fiziksel açıdan zorlayıcı bulduğunu, deplasman şartlarının sonuca doğrudan etki ettiğini vurguladı. İtalyan teknik adam, takımının mücadele gücünden memnun olduğunu belirtti ancak savunmada tekrarlayan hatalara dikkat çekti.

maçın kırılma anları:

Gasperini, takımının bazı bölümlerde üstün oynadığını, ancak birkaç pozisyonda aynı hatanın tekrarlandığını söyledi. Bu hataların özellikle savunmada boşluklar yarattığını ve bunun üst üste iki maçta da gol yemelerine neden olduğunu ifade etti. Teknik adam, "Evimizde oynasaydık daha farklı olurdu" yorumuyla deplasman maçlarının getirdiği zorlukları öne çıkardı ve bu tip karşılaşmalarda küçük ayrıntıların sonuca yön verdiğini belirtti. İkinci yarının daha sert geçtiğini ve gol fırsatlarına yakın anların birkaç santimle kaçtığını da ekledi.

performans değerlendirmesi ve çıkarımlar:

Gasperini, hem teknik hem de fiziksel açıdan yıpranıcı bir mücadele yaşandığını, oyuncularının genel performansından memnun olduğunu fakat savunmadaki tekrarlayan sorunlara çözüm bulunması gerektiğini vurguladı. 68 yaşındaki teknik adam ayrıca Arjantinli yıldız Paulo Dybala'nın sahadaki performansını övdü. Gasperini, Atina'daki maçın da benzer zorluklar barındıracağını ve Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak için her puanın çok değerli olduğunu hatırlattı.

Sonuç olarak Roma, deplasmanda alınan 1-1'lik beraberlikle gruba puanla başladı; Gasperini, takımın hem zorlandığı hem de kazanmaya yaklaştığı anlar olduğunu belirterek savunmadaki tekrarlayan hataların acilen giderilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, Fenerbahçe karşısında iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Evimizde oynasaydık daha farklı olurdu. Deplasmanda oynamak kolay değil" dedi.