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Aziz Yıldırım'dan destek çağrısı: İsmail Kartal görevinin başında

Aziz Yıldırım, İsmail Kartal’ın görevinin başında olduğunu söyleyip camiaya sahip çıkma çağrısı yaptı; birlik ve destek çağrısı yineledi.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 23:16

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Aziz Yıldırım'dan destek çağrısı: İsmail Kartal görevinin başında

Aziz Yıldırım'dan destek çağrısı: İsmail Kartal görevinin başında

Aziz Yıldırım, yaptığı kısa açıklamada İsmail Kartal’a destek verilmesi gerektiğini vurguladı ve camiaya sahip çıkma çağrısı yaptı.

Yıldırım'ın açıklaması:

"İsmail Kartal görevinin başındadır. Bu camia İsmail Kartal’a sahip çıksın." ifadelerini kullanan Yıldırım, net bir destek mesajı verdi.

Çağrının anlamı ve etkisi:

Bu tür açıklamalar, isminin geçtiği çevrede birlik ve dayanışma beklentisini ön plana çıkarır. Yıldırım'ın sözleri, camiadan destek talep eden bir çerçeve çizdi.

İfade edilen çağrı, kısa ve doğrudan bir sahiplenme çağrısı olarak dikkat çekti; Yıldırım'ın vurgusu, istikrar ve desteğin önemine işaret etti.

Aziz Yıldırım: &quot;İsmail Kartal görevinin başındadır. Bu camia İsmail Kartal&#039;a sahip...

Aziz Yıldırım: "İsmail Kartal görevinin başındadır. Bu camia İsmail Kartal'a sahip çıksın."

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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