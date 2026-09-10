Aziz Yıldırım'dan destek çağrısı: İsmail Kartal görevinin başında

Aziz Yıldırım, yaptığı kısa açıklamada İsmail Kartal’a destek verilmesi gerektiğini vurguladı ve camiaya sahip çıkma çağrısı yaptı.

Yıldırım'ın açıklaması:

"İsmail Kartal görevinin başındadır. Bu camia İsmail Kartal’a sahip çıksın." ifadelerini kullanan Yıldırım, net bir destek mesajı verdi.

Çağrının anlamı ve etkisi:

Bu tür açıklamalar, isminin geçtiği çevrede birlik ve dayanışma beklentisini ön plana çıkarır. Yıldırım'ın sözleri, camiadan destek talep eden bir çerçeve çizdi.

İfade edilen çağrı, kısa ve doğrudan bir sahiplenme çağrısı olarak dikkat çekti; Yıldırım'ın vurgusu, istikrar ve desteğin önemine işaret etti.

Aziz Yıldırım: "İsmail Kartal görevinin başındadır. Bu camia İsmail Kartal'a sahip çıksın."