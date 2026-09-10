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Archie Brown basın toplantısında İsmail Kartal'ın ayrılığından habersiz olduğunu açıkladı

Fenerbahçeli Archie Brown, Roma maçı sonrası basın toplantısında İsmail Kartal'ın istifa haberini öğrendiğini ve bundan habersiz olduğunu söyledi.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 22:57

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Archie Brown basın toplantısında İsmail Kartal'ın ayrılığından habersiz olduğunu açıkladı

Maç sonrası basın toplantısında beklenmedik bir an

Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcusu Archie Brown, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında evinde oynanan ve 1-1 sona eren Roma maçının ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör İsmail Kartal'ın istifa haberini öğrendi. Brown, gelen soru üzerine bu gelişmeden haberi olmadığını belirterek kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

İstifa haberi basın toplantısında ortaya çıktı:

Basın mensuplarına konuşurken takımın teknik kadrosu hakkında yöneltilen soru üzerine Brown, söz konusu karardan habersiz olduğunu ifade etti. Toplantı anında haberin kendisine ulaştığını ve bu durumun kendisinde sürpriz yarattığını söyledi.

Maç değerlendirmesi ve oyuncunun açıklamaları:

Müsabaka sonrası performansı ve attığı gole ilişkin soruları yanıtlayan Brown, takımın genelinden memnun olduğunu ve oyunun ikinci yarısında yakaladıkları ivmenin önemine dikkat çekti. Brown, sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Bütün zafer Tanrı’ya ait. İyi bir... iyi bir şekilde ilerlemek istiyoruz tabii ki. Umuyorum ki bugün elde etmiş olduğumuz momentumu diğer maçlara, sonraki maçlara taşırız. Katkı sağlayabildiğim için takımıma mutluyum".

İlk yarı ve ikinci yarı arasında oyun anlayışındaki değişiklikler ve soyunma odasında yapılan konuşmanın içeriği sorulduğunda ise Brown, takımın ikinci yarıya daha özgüvenli çıktığını, hangi alanların kullanılacağı konusunda netleşme sağladıklarını ve bunun saha içinde olumlu sonuç verdiğini söyledi. Brown, "Özgüvenli bir şekilde hareket ettik. Özgüvenli bir şekilde ikinci yarıya çıktık" diyerek, ikinci yarıda yakaladıkları momentumun maçtaki dengede belirleyici olduğunu vurguladı.

Hem maçın sonucuyla hem de basın toplantısında ortaya çıkan teknik direktör istifasıyla ilgili açıklamaları, Fenerbahçe cephesinde gündemin kısa süre içinde birden fazla başlık etrafında yoğunlaştığını gösterdi.

Fenerbahçe&#039;nin İngiliz futbolcusu Archie Brown, basın mensuplarına açıklama yaptığı esnada Teknik...

Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcusu Archie Brown, basın mensuplarına açıklama yaptığı esnada Teknik Direktör İsmail Kartal'ın istifasını öğrendi ve kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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