Babadağ'da kültür, sağlık ve motor sesleri dört güne sığacak

8. Babadağ Babafest 22-25 Ekim tarihlerinde düzenleniyor

Denizli'nin Babadağ ilçesinde bu yıl sekizincisi gerçekleştirilecek Babadağ Babafest, 22-25 Ekim tarihleri arasında konserler, sergiler, sağlık söyleşileri ve motor sporları gösterileriyle ziyaretçilerini ağırlayacak. Dört gün sürecek etkinlikler müzikten sanata, sağlıktan motor sporlarına uzanan geniş bir program sunuyor.

kültür ve sanat etkinlikleri:

Festival kapsamında Babadağ'ın eğitim ve dokumacılık geçmişine odaklanan sergiler ön plana çıkıyor. 1930'lu yıllardan 1970'li yıllara kadar ilçede eğitim gören hemşehrilerin diplomaları ve fotoğrafları ziyaretçilere sunulacak. Ayrıca Babadağ'ın köklü dokumacılık kültürünü tanıtmak amacıyla minyatür dokuma tezgâhları sergileniyor. İstanbul'da yaşayan bir Babadağlı üretici tarafından geliştirilen minyatür tezgâhın yanı sıra dokumacılıkta kullanılan yeni makinelerin de etkinlikte yer alması planlanıyor.

sağlık farkındalığı ve konserler:

Festival programında sağlık alanında farkındalık oluşturacak etkinliklere de yer veriliyor. Kanserde erken tanının önemine ilişkin düzenlenecek söyleşide alanında uzman isimler katılımcılara bilgi verecek ve erken teşhisin önemine dikkat çekilecek. Her akşam sahne alacak sanatçılarla festivalin müzik programı da zengin: 22 Ekim Perşembe - Nurcan Altınok; 23 Ekim Cuma - Necati ve Saykolar, Gizem Memişoğlu; 24 Ekim Cumartesi - Nez, Ersan Er; 25 Ekim Pazar - İsmail YK.

off-road gösterisi, katılım ve ulaşım:

Babadağ'da geleneksel hâle gelen Off-Road organizasyonu 25 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek. Organizasyonun düzenleyicilerinin bildirdiğine göre etkinliğe Türkiye'nin farklı illerinden, başta Giresun, Rize, Trabzon, Konya ve Antalya olmak üzere, yaklaşık 60 araç katılması bekleniyor. Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, başvuruların rekor seviyeye ulaştığını söyleyerek organizasyonun her yıl daha fazla ilgi gördüğünü belirtti.

Kumral, misafirlerin belirlenen giriş noktasından etkinlik alanına taşınacağını, etkinlik sonunda aynı şekilde geri bırakılacağını ve yoğunluk olması durumunda ulaşımın otobüslerle sağlanacağını ifade etti. Başkan, organizasyonun seyir imkânlarının elverişli oluşu ve katılımcı memnuniyetinin etkinliği öne çıkardığını vurguladı.

Festival yetkilileri ve belediye, etkinliklerin sorunsuz yürütülmesi ve misafirlere keyifli anlar yaşatılması için hazırlıkların tamamlandığını belirterek tüm vatandaşları 8. Babadağ Babafest'e davet etti.

DENİZLİ’NİN BABADAĞ İLÇESİNDE BU YIL 8’İNCİSİ DÜZENLENECEK BABADAĞ BABAFEST, 22-25 EKİM TARİHLERİ ARASINDA KONSERLER, SERGİLER, SAĞLIK SÖYLEŞİLERİ VE OFF-ROAD GÖSTERİLERİYLE ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLAYACAK. BELEDİYE BAŞKANI MURAT KUMRAL, FESTİVAL KAPSAMINDA İLÇENİN KÜLTÜREL MİRASINI TANITACAK ETKİNLİKLERİN YANI SIRA OFF-ROAD ORGANİZASYONUNUN DA TÜRKİYE’NİN FARKLI İLLERİNDEN GELEN YAKLAŞIK 60 ARACIN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİNİ AÇIKLADI.