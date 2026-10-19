Asırlık seferberlik çöreğini yaşatan kadın: Sarıbeyler'den Türkiye'ye

Savaştepe'nin asırlık lezzeti

Savaştepe ilçesine bağlı Sarıbeyler beldesinde, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşları'ndan kalan tarifle hazırlanan seferberlik çöreği nesiller boyunca yaşatılıyor. Bu geleneği sürdüren 2 çocuk annesi Fatma Erdil, el yapımı çöreklerini Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'nde düzenlenen yerel tohum takası şenliğinde tanıttı.

Üretim ve tanıtım:

Erdil, üretime Sarıbeyler'de başladığını ve bu işi 30 yıldır sürdürdüğünü belirtiyor. Çöreğin tarifinin yaklaşık 100 yıllık geçmişe dayandığını söyleyen Erdil, ürünlerinin büyüğünü 80, küçüğünü ise 40 liradan sattığını aktardı. "Ben bunu 30 yıldır yapıyorum. Çöreğimiz çok sevildi. Manisa'nın Soma ilçesi ile çevre ilçelere de gönderiyoruz. Talep olduğunda kargo ile yurdun her tarafına gönderiyoruz" sözleriyle tanıtım ve dağıtım ağını özetledi.

Korumaya yönelik adımlar:

Seferberlik çöreğinin hem lezzet hem de kültürel değer olarak korunması yönünde adımlar atıldı; ürün 2023'te coğrafi işaret aldı. Erdil, tescilin yerel üretimi ve bilinirliği artırdığını, geleneği gelecek kuşaklara aktarmaya devam edeceklerini vurguladı.

Burhaniye'deki tanıtım etkinliğinde ilgi gören çörekler, talep üzerine Soma ve çevre ilçeler başta olmak üzere kargo ile Türkiye'nin farklı noktalarına gönderiliyor; üretici yerel lezzetin yaşatılması için çalışmalarını sürdürüyor.

FATMA ERDİL