Burhaniyeli keman eğitmeni dernek ziyaretinde 'Müzik Bulmaca' serisini tanıttı

Burhaniye ilçesinde faaliyet gösteren Keman Eğitmeni Berrak Solak, Körfez Gönül Dostları Musiki Derneği'ni ziyaret ederek dernek sanatçılarıyla bir araya geldi. Sohbet ve tanışma ortamında Solak, hazırladığı kitapları üyelerle paylaştı.

tanıtım süreci ve ilk karşılaşma:

Solak, kitap tanıtımına öncelikle koro şefi Tuğrul Atatüre ile birlikte başladı. Etkinlik sırasında verilen molada Solak, eserlerini dernek üyelerine takdim ederek kitapların amaçlarını ve çalışma sürecini anlattı.

kitaplar ve dernek üyelerinin tepkisi:

Sanatçının ilk kitabı Kerrat’s Violin ile Müzik Bulmaca ile ikinci kitabı Berrak Solak ile Müzik Bulmaca dernek üyelerinin ilgisini çekti. Solak, üyelerin gösterdiği ilgi için teşekkür ederek görüş alışverişinde bulundu ve eserlerin yönelik soruları yanıtladı.

Etkinlik sonunda Solak, kitapları tanıtmaya yönelik çalışmalarına devam etmek istediğini belirterek, Burhaniye ve Edremit'teki diğer musiki derneklerine de ziyaretler gerçekleştirmek niyetinde olduğunu söyledi.

BERRAK SOLAK