Burhaniye'de muhtarlar günü: meydan töreni ve Blu Port kahvaltısı

Burhaniye'de muhtarlar günü anma etkinliği

Burhaniye ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamındaki etkinlikler, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle başladı. Burhaniye Muhtarlar Derneği adına çelenk sunumu ile başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sürdü.

Meydandaki tören:

Tören sırasında Ören Mahalle Muhtarı İlker Kurt günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma gerçekleştirdi. Çelenk sunumu ve resmi ritüellerin ardından meydandaki program sona erdi; tören, mahalle muhtarlarının ve dernek temsilcilerinin katılımıyla disiplinli bir biçimde tamamlandı.

Blu Port'ta buluşma ve kahvaltı:

Resmi törenin ardından Burhaniye Belediyesi, törene katılan muhtarlar ile bürokratları Blu Port Ören Tatil Köyü'nde kahvaltıda ağırladı. Programa katılanlar arasında Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Tarık Erdil, Burhaniye İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş, Burhaniye İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Topçu ve Burhaniye İlçe Jandarma Cezaevi Komutanı Üsteğmen Engin Demir yer aldı.

Ayrıca törende siyasi partilerin ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, Burhaniye İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alparslan, Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, Burhaniye Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Dayı ile Burhaniye Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Zehra Yüce ve çok sayıda Burhaniyeli muhtar hazır bulundu.

Gün boyu süren etkinlikler, muhtarların yerel yönetimdeki rolüne vurgu yaparken, kurum temsilcileri ile muhtarlar arasındaki iletişimin ve dayanışmanın güçlendiği bir buluşma olarak kayda geçti.

MUHTARLAR VE BROTOKOL