Projenin kapsamı:

Denizli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Babadağ ilçesindeki içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla başlattığı çalışmada ekonomik ömrünü tamamlamış hattı tamamen yeniliyor. Proje kapsamında toplam 1.600 metrelik hat sökülüp, dayanıklı yeni nesil borularla değiştirilecek.

Hat yenileme çalışmasının ayrıntıları:

Mevcut hat; çatlama, sık arızalanma ve su kaçaklarına neden olması nedeniyle bölgedeki su kesintilerinin başlıca sebebi olarak değerlendirildi. Yenileme çalışması için ayrılan bütçe 3 milyon 250 bin TL olarak belirlendi ve işin amacı, iletim hattının güvenilirliğini ve verimliliğini artırmak.

Hedefler ve beklenen etkiler:

Hedef, eski borulardan kaynaklanan su kayıplarını azaltmak, arıza sıklığını düşürmek ve içme suyunun daha sağlıklı şekilde iletilmesini sağlamak. Çalışma tamamlandığında ilçenin içme suyu altyapısı daha uzun vadeli ihtiyaçlara cevap verecek şekilde güçlenmiş olacak; bu da kesintilerde azalma ve su kaynaklarının korunması anlamına geliyor. DESKİ yetkilileri, projenin sürdürülebilir altyapı hedefleri doğrultusunda gelecek nesillere daha dayanıklı bir su sistemi bırakmayı amaçladığını belirtiyor.

DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, BABADAĞ İLÇESİNDEKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZALARIN ÖNÜNE GEÇMEK AMACIYLA EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAYAN 1.600 METRELİK İÇME SUYU HATTINI 3 MİLYON 250 BİN TL’LİK YATIRIMLA BAŞTAN AŞAĞI YENİLİYOR.