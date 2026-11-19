Erzurum-Tekman servis yolunda ulaşımda aksama:

Sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı ve tipi, Erzurum ile Tekman arasındaki servis yolunda ulaşımı güçleştirdi. Zeminin karla kaplanması ve yer yer oluşan şiddetli buzlanma nedeniyle görüş mesafesi düştü ve sürücüler ilerlemekte zorlandı.

Yolda kalan araçlar ve sürücülerin durumu:

Güzergâhta çok sayıda araç yolda kaldı. Sürücüler kendi imkânlarıyla araçlarını kurtarmaya çalıştı; bazı araçlar uzun süre hareket edemediği için bölgede beklemeler yaşandı.

Hava şartlarının ulaşım üzerindeki etkisi:

Bölgedeki tipi ve buzlanma, servis yolunda trafik akışını yavaşlattı ve zaman zaman ulaşımın durma noktasına gelmesine yol açtı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle sürücüler ekstra tedbir almak zorunda kaldı ve güzergâhta aksamalar görüldü.

Erzurum-Tekman yolunda araçlar yolda kaldı