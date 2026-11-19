Erzurum-Tekman servis yolunda ulaşımda aksamalar

Erzurum ile Tekman ilçesini birbirine bağlayan servis yolunda sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı, tipi ve buzlanma ulaşımı zorlaştırdı. Zeminin karla kaplanması ve yer yer oluşan şiddetli buzlanma, görüş mesafesinin düşmesine neden olurken seyir halindeki çok sayıda araç ilerleyemeyerek yolda mahsur kaldı.

güzergahın durumu:

Yol yüzeyinde oluşan buz tabakası ve yoğun tipinin bir arada görülmesi, araçların hareket kabiliyetini azalttı. Sürücüler yavaşlamak zorunda kalırken bazı noktalarda trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Bölgedeki olumsuz hava şartları nedeniyle güzergâhta uzun süreli aksamalar yaşandı.

sürücülerin çabaları ve etkiler:

Yolda kalan sürücüler kendi imkânlarıyla araçlarını kurtarmaya çalıştı; bazı araçlar ancak çekme ya da itme ile yer değiştirebildi. Olumsuz hava koşulları, ulaşım planlarında aksamalara yol açarak yolculuk sürelerini uzattı ve bölgedeki günlük trafiği olumsuz etkiledi. Yetkililer ve yol kullanıcıları için tedbirli olunması, hız ve takip mesafesine dikkat edilmesi gerektiği durum devam ediyor.

ERZURUM-TEKMAN SERVİS YOLUNDA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI, TİPİ VE BUZLANMA NEDENİYLE ULAŞIM ZAMAN ZAMAN DURMA NOKTASINA GELDİ. KIŞ ŞARTLARININ ETKİSİNİ ARTIRDIĞI GÜZERGÂHTA ÇOK SAYIDA ARAÇ YOLDA KALDI.