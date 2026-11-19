Akdeniz Belediyesi zabıta ekipleri denetimleri sürdürüyor

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığının korunması ve vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla ilçe genelindeki fırınlarda kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde üretim alanları, çalışma ortamları ve satış bölümleri detaylı şekilde incelendi.

Kontrollerde özellikle hijyen ve temizlik koşulları, ekmeklerin gramajları, ürünlerin muhafaza şartları ile son kullanma tarihlerine odaklanıldı. Zabıta ekipleri, işletmelerde kullanılan ekipmanların ve depolama alanlarının uygunluğunu da kontrol etti.

Denetimde öne çıkan başlıklar:

Yapılan kontrollerde üretim tezgahları, ekipmanlar ve depolama alanlarının temizliği ile personel hijyen uygulamaları gözden geçirildi. Ayrıca ekmeklerin belirtilen gramajlara uygunluğunun sağlanması ve satışa sunulan ürünlerin son kullanma tarihlerinin takip edilmesi esas alındı.

Denetimlere Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu da katılarak ekiplerin çalışmalarını yerinde takip etti ve işletme yetkilileriyle eksikliklerin giderilmesine yönelik uyarılarda bulundu.

İhlal ve yaptırımlar:

Hijyen ve temizlik kurallarına uymadığı tespit edilen bir fırın işletmesine 3 bin 705 lira idari para cezası uygulandı. Bazı işletmelerde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için işletme sahiplerine 3 gün süre verildi.

Süre sonunda belirtilen işletmelerin ekipler tarafından yeniden kontrol edileceği ve uygunsuzlukların devam etmesi halinde ek yaptırımlar uygulanacağı bildirildi. Belediyenin denetimlerinin periyodik olarak süreceği belirtildi.

MERSİN'İN MERKEZ İLÇE AKDENİZ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI VE VATANDAŞLARIN GÜVENİLİR GIDAYA ULAŞABİLMESİ AMACIYLA İLÇE GENELİNDEKİ FIRINLARDA DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ.