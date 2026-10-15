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Babaeski jandarması okul servislerinde güvenlik vurgusu yaptı

Babaeski jandarma ekipleri, öğrencilerin güvenliğini sağlamak için okul servislerini denetledi; sürücü ve öğrencilere güvenlik uyarıları yapıldı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 11:49

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Babaeski jandarması okul servislerinde güvenlik vurgusu yaptı

Babaeski jandarması okul servislerinde denetim gerçekleştirdi:

Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde, Babaeski İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri öğrencilerin güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla okul servislerini kontrol etti. Denetimlerde servis araçlarının trafik mevzuatına uygunluğu ve öğrenci güvenliğini ilgilendiren hususlar ayrıntılı şekilde incelendi.

Denetimde öncelikler:

Ekipler, sürücü belgeleri, araçların teknik durumu ve gerekli izin belgelerine dikkat etti. Kontroller sırasında servis araçlarındaki emniyet donanımları ve bakım durumları gözden geçirildi; eksiklik tespit edilen noktalarda yetkililere bilgilendirme yapıldı.

Öğrencilere verilen uyarılar:

Jandarma, öğrencilere emniyet kemeri kullanımının önemi, servis araçlarına binme ve inme sırasında dikkat edilmesi gereken kurallar ile yolculuk boyunca uyulması gereken güvenlik kuralları hakkında bilgilendirme yaptı. Sürücülere ise yağış ve sis gibi olumsuz hava şartlarında hızlarını düşürmeleri ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyarılarda bulunuldu.

Yetkililer, okul servisleri ve okul çevresindeki denetimlerin eğitim öğretim yılı boyunca sürdürüleceğini belirtti ve hem sürücülere hem de velilere dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

KIRKLARELİ&#039;NİN BABAESKİ İLÇESİNDE JANDARMA TRAFİK EKİPLERİ, OKUL SERVİSLERİNE YÖNELİK DENETİM...

KIRKLARELİ'NİN BABAESKİ İLÇESİNDE JANDARMA TRAFİK EKİPLERİ, OKUL SERVİSLERİNE YÖNELİK DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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