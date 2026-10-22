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Babaeski'de 209 öğrenciye dijital güvenlik ve siber zorbalık eğitimi

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde 209 öğrenciye siber zorbalık, güvenli internet kullanımı ve ailelerin dijital güvenlikteki rolü anlatıldı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 12:37

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Babaeski'de 209 öğrenciye dijital güvenlik ve siber zorbalık eğitimi

babaeski'de eğitim programı ve iş birliği:

İçişleri Bakanlığının Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu ve Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Arttırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü kapsamında, Babaeski İlçe Emniyet Müdürlüğü, Babaeski Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve Babaeski İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle öğrencilere yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

hangi okullarda uygulandı:

Program kapsamında Şehit Turgay Süzgen Anadolu Lisesinde 102, Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 55 ve Mesleki Eğitim Merkezinde 52 olmak üzere toplam 209 öğrencie eğitim verildi.

eğitimin içeriği ve hedefleri:

Eğitimlerde öğrencilere siber zorbalık, güvenli internet kullanımı, dijital ortamda kişisel bilgilerin korunması, sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar ve internetin bilinçli kullanılması konularında kapsamlı bilgi aktarıldı. Ailelerin çocukların dijital dünyadaki güvenliğinde üstlendiği rolün önemi de vurgulandı.

Etkinliğin temel hedefi, öğrencilerin internet ortamında karşılaşabilecekleri olumsuz durumlara karşı farkındalıklarını artırmak ve dijital teknolojilerin güvenli ile sorumlu şekilde kullanılmasını teşvik etmektir. Katılımcılara riskleri tanıma, kişisel verileri koruma ve sosyal medya kullanımında alınacak basit önlemler hakkında pratik bilgiler sunuldu.

Yetkililer, çocukların dijital dünyada daha güvenli adımlar atabilmeleri ve muhtemel risklerden korunmaları amacıyla bilgilendirme ve önleyici faaliyetlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

KIRKLARELİ&#039;NİN BABAESKİ İLÇESİNDE 209 ÖĞRENCİYE SİBER ZORBALIK, GÜVENLİ İNTERNET KULLANIMI VE AİLE...

KIRKLARELİ'NİN BABAESKİ İLÇESİNDE 209 ÖĞRENCİYE SİBER ZORBALIK, GÜVENLİ İNTERNET KULLANIMI VE AİLE İLE İNTERNET İLİŞKİSİ KONULARINDA BİLGİLENDİRME YAPILDI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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