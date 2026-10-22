Hisarcık'ta kitap fuarı: müftülük okuma alışkanlığını destekliyor

Hisarcık'ta kitap fuarı açıldı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde İlçe Müftülüğü öncülüğünde düzenlenen kitap fuarı, ilçe merkezinde vatandaşlarla ve öğrencilerle buluştu. Etkinlik Türkiye Diyanet Vakfı Kütahya Kitap Evi aracılığıyla gerçekleştirildi ve çeşitli türlerdeki kitaplar okuyucuların beğenisine sunuldu.

Fuara dair amaç ve hedefler:

Hisarcık İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci fuarın temel hedefini vatandaşların kitaplara daha kolay ulaşmasını sağlamak ve okuma alışkanlığını desteklemek olarak açıkladı. Demirci, özellikle genç kuşakların teknolojinin getirdiği dikkat dağıtıcı unsurlar nedeniyle kitaplardan uzaklaşmasının önüne geçilmesinin amaçlandığını belirtti.

Toplumsal ve kültürel vurgu:

Müftü Demirci, düzenlenen etkinliğin geçmişte camilerin çevresinde medrese, kütüphane, hamam ve imarethane gibi yapılarla şekillenen kültürel hayatı hatırlattığına dikkat çekti. Etkinliğin, insanlar arasında kitap kültürünün yaşatılmasına ve toplumda okuma bilincinin artırılmasına katkı sunması temenni edildi.

Fuar, hem halkın hem de öğrencilerin farklı eserlerle tanışmasına imkan vererek ihtiyaç duydukları kaynaklara erişimini kolaylaştırdı. Organizasyon yetkilileri, benzer etkinliklerin devam etmesinin okuma oranlarını yükselteceğini ve toplumsal farkındalığı perçinleyeceğini ifade etti.

Katılımcılara sunulan kitaplar ve etkinliğin düzenleniş biçimi, yerel düzeyde kültürel canlılığı desteklemeyi ve okuma bilincini günlük yaşama entegre etmeyi amaçlayan adımlar olarak değerlendirildi. İlçe Müftülüğü, fuarın hayırlara vesile olmasını dileyerek benzer faaliyetlerin süreceğinin sinyalini verdi.

HİSARCIK’TA KİTAP FUARI AÇILDI