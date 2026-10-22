Arnavutköy'de okulların spor hayatı 10 bin parçayla canlanıyor

Arnavutköy'de okulların spor altyapısı güçlendirildi:

Arnavutköy Belediyesi, ilçedeki okulların sportif imkanlarını artırmak amacıyla 20 farklı kalemde toplam 10 bin parça spor malzemesini okullara teslim etti. Dağıtım; futbol, basketbol ve voleybol topları, spor fileleri, badminton ve masa tenisi ekipmanları, antrenman hunileri, sıçrama engelleri ve çeşitli antrenman araçlarını kapsıyor.

program ve katılımcılar:

Etkinlik Nuri Pakdil Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlendi. Programa İstanbul Vali Yardımcısı ve Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, spor yorumcuları Ahmet Çakar ve Alp Pehlivan, eski milli futbolcu Semih Şentürk, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu programda şunları söyledi: "Bugün 20 farklı kalemde 10 bin parça spor malzemesini okullarımıza teslim ediyoruz. Buradaki amacımız çok net. Okullarımızın sportif altyapısını güçlendirmek, öğrencilerimizin farklı spor branşlarıyla tanışmasını sağlamak ve her bir evladımızın kendi yeteneğini keşfetmesine imkân sunmak. İstiyoruz ki okullarımız yalnızca akademik başarılarıyla değil, spor sahalarında elde edilen başarılarla da anılsın".

söyleşi ve gençlere verilen mesajlar:

Malzeme dağıtımının ardından Alp Pehlivan moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide Ahmet Çakar ve Semih Şentürk, spor dünyası, sporculuk kariyeri ve başarıya giden süreç hakkında öğrencilerle deneyimlerini paylaştı. Söyleşi öğrencilerin soruları ve renkli anlarla devam etti.

İstanbul Vali Yardımcısı ve Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, projenin İstanbul genelinde yürütülen Spor Şehri İstanbul Projesi ile uyumlu olduğunu belirterek, "Spora değer veren bir valiye ve sporun gençlerimize kattığı değeri bilen bir belediye başkanına sahipsiniz. Belediye Başkanımız sizler için Türk sporunun önemli isimlerini Arnavutköy’e getirmiş durumda. Bu fırsatları iyi değerlendirmenizi istiyoruz" dedi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da belediyenin desteğine teşekkür etti.

Hazırlanan spor malzemeleri okulların beden eğitimi dersleri ve okul spor faaliyetlerinde kullanılmak üzere teslim edildi. Program söyleşi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Arnavutköy Belediyesi’nden okullara 10 bin parça spor malzemesi desteği