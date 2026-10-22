Denizli'de öğrenciler için okul bünyesinde hafızlık programı başladı

Denizli'de yeni hafızlık programı:

Denizli'de İncilipınar Şehit Burhan Acar İmam Hatip Ortaokulu ile Pamukkale Müftülüğü ortaklığıyla okul bünyesinde hafızlık eğitimi başlatıldı. Proje, okul ve ilçe müftülüğünün koordinasyonunda yürütülüyor ve öğrencilerin dinî eğitimine sistematik bir destek amaçlıyor.

amaçlar ve içerik:

Program kapsamında öğrencilerin Kur’an-ı Kerim'i doğru ve güzel okuma becerileri ile ayetleri ezberlemeleri hedefleniyor. Eğitim, sadece ezber odaklı olmayıp öğrencilerin manevi gelişimini güçlendirmeyi, millî ve manevi değerlere bağlılıklarını pekiştirmeyi ve akademik öğrenimlerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

okul ve müftülük iş birliğinin önemi:

Okul yönetimi ile Pamukkale Müftülüğü tarafından ortaklaşa yürütülen çalışma, öğrencilerin dinî bilgi ve becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunacak biçimde planlandı. Uygulamanın, öğrencilerin kişisel gelişimine olumlu yansıması ve okul içi eğitim programlarıyla uyumlu ilerlemesi bekleniyor.

HAFIZLIK EĞİTİMİ