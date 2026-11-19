Munzur Nehri'nde mahsur kalan keçiye duyarlı müdahale

Tunceli-Ovacık güzergahında görev yapan Fırat EDAŞ personeli Bora Güngör, Munzur Nehri'nde mahsur kalan yaralı bir dağ keçisini fark ederek hayvanı bulunduğu yerden kurtardı. Güngör'ün müdahalesi, bölgedeki yaban hayatına yönelik duyarlılığı ve ani sorumluluk örneği olarak değerlendirildi.

valilikte takdir ve onur belgesi:

Kurtarma sonrası Bora Güngör, Fırat EDAŞ Tunceli İl Müdürü Özkan Koç ile birlikte Tunceli Valisi Şefik Aygöl'ü makamında ziyaret etti. Ziyarette Vali Aygöl, yaban hayatının korunmasına yönelik örnek davranışı nedeniyle Güngör'e onur belgesi takdim etti ve davranışını takdirle karşıladı.

edaş'tan çevre duyarlılığı vurgusu:

Fırat EDAŞ Tunceli İl Müdürü Özkan Koç, personelinin davranışından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bölge halkımıza kaliteli ve kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti sunarken içinde yaşadığımız coğrafyaya ve tüm canlılara karşı da önemli bir sorumluluk taşıyoruz. Çalışma arkadaşımız Bora Güngör’ün sergilediği bu örnek davranış, ekiplerimizin çevreye ve doğal yaşama yönelik duyarlılığının anlamlı bir göstergesidir. Kendisini sorumlu yaklaşımından dolayı kutluyor, Fırat EDAŞ olarak çevreye ve tüm canlılara duyarlı hizmet anlayışımızı kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum" dedi.

Olay, saha ekiplerinin sadece teknik görevleriyle sınırlı kalmayıp bölgedeki doğal yaşama karşı da sorumluluk aldığını gösteren somut bir örnek olarak kayda geçti.

MUNZUR NEHRİ'NDE MAHSUR KALAN YARALI DAĞ KEÇİSİNİ KURTARAN FIRAT EDAŞ PERSONELİ BORA GÜNGÖR (SOLDA), TUNCELİ VALİSİ ŞEFİK AYGÖL (ORTADA) TARAFINDAN ÖDÜLLENDİRİLDİ.