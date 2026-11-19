Ünye'de içme suyu altyapısı yenilendi:

Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) ekipleri, Ünye ilçesinde kapsamlı bir altyapı çalışması yürüttü. Yapılan yatırım kapsamında toplam 2 bin 230 metrelik içme suyu hattı yenilenerek 300 haneye kesintisiz ve güvenli su temini hedeflendi.

Çalışmanın kapsamı:

Firmalar tarafından Taflancık ve Hızarbaşıkumarlı mahallelerinde eskiyen isale ve içme suyu hatları değiştirildi. Yenileme çalışması, altyapıda meydana gelebilecek arızaların azaltılmasına ve dağıtım kalitesinin yükseltilmesine odaklandı.

Yerel değerlendirme:

Taflancık Mahalle Muhtarı Hüseyin Özmen, çalışmanın tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti şu sözlerle ifade etti: 'Yıllardır beklediğimiz bir çalışmaydı. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler konuyu yakından takip etti, bizlere çok yardımcı oldu. Özlemle beklediğimiz çalışma tamamlandı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz'.

Tamamlanan yatırımın, mahalle sakinlerinin daha sağlıklı, güvenli ve kesintisiz içme suyuna ulaşmasını sağlaması amaçlanıyor.

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ (OSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA, TAFLANCIK VE HIZARBAŞIKUMARLI MAHALLELERİNDE ESKİYEN İSALE VE İÇME SUYU HATLARI YENİLENDİ. TAMAMLANAN YATIRIMLA MAHALLE SAKİNLERİNİN DAHA SAĞLIKLI, GÜVENLİ VE KESİNTİSİZ İÇME SUYUNA ULAŞMASI HEDEFLENİYOR.