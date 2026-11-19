Van-Bahçesaray kara yolu ulaşıma kapatıldı

Van'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Bahçesaray yönündeki ulaşım durduruldu. Bölgede süren yoğun kar yağışı ve tipi, görüş mesafesini büyük ölçüde düşürdü ve resmi makamlar ulaşımı geçici olarak sonlandırdı.

Kapanmanın kapsamı:

Bahçesaray Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada yolun 11 ile 40. kilometreleri arası bölümünün, yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle geçici olarak kapatıldığı bildirildi. Kararın saat 14.30 itibarıyla uygulamaya konulduğu belirtildi.

Yetkililerin uyarısı:

Yetkililer, bölgedeki sürücü ve yolcuları alternatif güzergâhları kullanmaları ve güncel yol durumu duyurularını takip etmeleri konusunda uyardı. Kapamanın geçici olduğu ve hava koşullarına bağlı olarak açılacağı vurgulandı.

Olayla ilgili gelişmeler ve yol açıları hakkında resmi duyurular takip edilecek; vatandaşlara güvenli seyahat için yetkililerin bildirimlerini izlemeleri tavsiye ediliyor.

VAN’DA ETKİLİ OLAN OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE BAHÇESARAY YOLU ULAŞIMA KAPATILDI.