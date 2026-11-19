Türkiye'nin mutfak zenginliği COP31'de:

Antalya'da devam eden BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) 196 ülkeden gelen delegeler, toplantı ve müzakerelerin sürdüğü Mavi Bölge arasındaki öğle molalarında Yeşil Bölge'de kurulan stantlarda Türk mutfağını deneyimliyor. Etkinlikte yer alan 7 Bölge 7 Mutfak alanı, coğrafi işaretli yöresel lezzetleri uluslararası konuklarla buluşturuyor.

Alanda öne çıkan iller ve lezzetleri:

7 Bölge 7 Mutfak kapsamında Antalya, Gaziantep, Kayseri, Çankırı, Türk Dünyası, Konya ve Trabzon mutfakları temsil ediliyor. Antalya Evi koordinasyonunda sunulan menüde köfte piyaz, geleneksel hibeş, gözleme ve Yörük kültürüne ait yemekler yer alıyor. Trabzon standında kuymak, pepeçura ve Laz böreği gibi Karadeniz tatları servis ediliyor; Kayseri sofrasında Develi cıvıklısı ve kurşun aşı çorbası bulunuyor. Gaziantep mutfağı beyran, içli köfte ve nohut dürüm ile dikkat çekerken, Çankırı standında tutmaç çorbası, yaren güveci ve sarımsaklı et gibi coğrafi işaretli ürünler sunuluyor.

Sıfır Atık Mutfağı: uygulama ve eğitim:

Sıfır Atık Vakfı, Türkiye'de ilk kez COP31 alanında açtığı Sıfır Atık Mutfağı ile yoğun ilgi topluyor. Mutfakta Türk Lehçesi, Kıyı, Helvahane, Miras ve Ocak adlarıyla hizmet veren beş butik restoran ziyaretçilere yerel tatları sunuyor; vakıf ayrıca giriş fuayesinde Sıfır Atık yaklaşımını görselleştiren bir sergi açtı. Sergide sebze ve meyve atıklarından hazırlanan marmelat, reçel ve balık köftesi dahil olmak üzere 20 farklı ürün cam kavanozlarda ve açıklamalı panolarda sergileniyor. Yemek sonrası kürdan isteyen misafirlere salon şefleri misvak verip kullanımını anlatıyor.

Sıfır Atık Mutfağı sorumlusu Erhan Bideci uygulama örneklerini aktarıyor: yaprak sarmanın üretiminde arta kalan asma yapraklarının Kıyı restoranında balık sunumunda kullanılması, ayvanın ayıklanan kısımlarının rondodan geçirilip marmelat veya tabak dekorunda değerlendirilmesi gibi pratiklerle ürünlerin tekrar menüye kazandırıldığı vurgulanıyor. Bideci, balık köftesinin menünün öne çıkan ürünlerinden biri olduğuna dikkat çekti.

Çankırı Mutfak Şefi Sefer Tekmen de tutmaç, yaren güveci ve sarımsaklı et gibi coğrafi işaretli yemeklerle COP31 misafirlerini ağırlamaktan memnun olduklarını belirtti. Tekmen, mutfakta atıkların değerlendirilmesine özen gösterdiklerini; soğanın kabuğunun sirkeyle işlendikten sonra komposta verildiğini, biber sap ve çekirdeklerinin kompost yapıldığını, yumurta kabuklarının bitkilere geri verildiğini ve mutfakta hiçbir ürünün çöpe gitmediğini söyleyerek, atıkların yüzde 90 oranında geri dönüşümlü hale getirildiğini ifade etti.

ANTALYA’DA DÜZENLENEN COP31 İKLİM ZİRVESİ’NDE, TÜRKİYE’NİN 7 BÖLGESİNDEN 7 AYRI MUTFAK İLE 196 ÜLKEDEN GELEN KATILIMCILARA TÜRKİYE’NİN LEZZETLERİ SUNULUYOR.