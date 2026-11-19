ÜNİDES 7. döneminde elde edilen sonuçlar:

İnönü Üniversitesi, Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) 7. dönem sonuçlarında 17 projesiyle başarı göstererek kendi en yüksek kabul sayısını yeniledi. Bu performansla üniversite, değerlendirmeye katılan 172 üniversite arasında 14. sıraya yükseldi. Yedi dönem boyunca ÜNİDES kapsamında destek almaya hak kazanan toplam proje sayısı ise 68 oldu.

rekor kıran dönem ve önceki başarı:

Daha önce üniversitenin en yüksek kabul sayısı, üçüncü dönemde kabul edilen 16 proje ile kaydedilmişti. 7. dönemde ulaşılan 17 proje ile İnönü Üniversitesi bu sayıyı bir adım öteye taşıdı ve üniversite topluluklarının proje üretme kapasitesinin yükseldiğini gösterdi.

ulusal kategoride kabul edilen projeler:

Ulusal kategoride İnönü Üniversitesi öğrencilerinden toplam 5 proje destek almaya hak kazandı. Kabul edilen projeler arasında Dijital İnovasyon Topluluğu projesi Bozkırın Gücünden Teknolojinin Zirvesine, Ekoloji Topluluğu projesi Eko-Rekreasyon ile Sürdürülebilir Yaşam ve Genç Yaklaşım Topluluğu projesi Gençler Evinde yer alıyor. Ayrıca Genç Yeşilay Topluluğu tarafından geliştirilen Akran Elçileriyle Bağımlılığa Karşı Güçlü Gençlik ve Yeni Fikirler Topluluğu tarafından sunulan Gençlik ve İrade: Sivil Toplum Anlayışı ve Millî Bilinç Buluşması projeleri ulusal destek kapsamına alındı.

yerel projeler: alanlar ve örnek çalışmalar:

Yerel kategoride kabul edilen 12 proje, eğitimden bilime, spordan kültür ve sanata kadar farklı alanlarda yürütülecek çalışmalar içeriyor. Öne çıkan girişimler arasında Kimya Topluluğunun Kurucaovaâ€™daki bir köy okulunda düzenlemeyi planladığı kimya ve bilim şenliği, Yenilikçi ve Kapsayıcı Matematik Eğitimi Topluluğunun dezavantajlı ortaokul öğrencilerine akademik ve psikososyal destek sunma hedefi bulunuyor. Ekonomi ve Diyalog Topluluğu kamplar aracılığıyla gençlerin finansal okuryazarlık becerilerini güçlendirmeyi amaçlarken, İnönü Sportif Etkinlikler Topluluğu Goalball odaklı Hekimin Kulağı Sahada: Goalball Tıp Şampiyonası projesiyle destek aldı.

Diğer kabul edilen yerel projeler arasında Düşünce Akademisi, Toplumsal Duyarlılık Projeleri (TODUP), Kültür Sanat, Münazara, Pilates, Siyonizm ve Ortadoğu Araştırmaları, Yapay Zekâ ve Yaşlılarla Yaşam topluluklarının çalışmaları yer alıyor. Bu projeler; Harputâ€™un edebî ve kültürel mirasını gençlerin bakış açısıyla ele alan etkinlikler, yapay zekâ destekli hikâye ve sanat atölyeleri, münazara faaliyetleri ve kampüste pilates etkinlikleri gibi çeşitli uygulamaları kapsıyor.

İnönü Üniversitesi, ÜNİDES 7. dönemindeki başarıda emeği geçen öğrenci topluluklarını ve akademik danışmanlarını tebrik ederek projelerin uygulanma sürecinde başarı dileklerini iletti.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİNDEN ÜNİDES’TE REKOR BAŞARI