Aksaray merkezde gerçekleştirilen narkotik operasyonu

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri takibin ardından şehir merkezinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Uzun süreli izleme ve teknik-taktik çalışmalar sonucu operasyon için düğmeye basıldı.

operasyonun ayrıntıları:

Takibe alınan 18 şüpheliye yönelik ev, araç ve üzerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve suç delili ele geçirildi. Aramalarda tespit edilenler arasında 400 gram metamfetamin, 63 gram sentetik kannobinoid, 30 gram amfetamin, 18 adet sentetik ecza hap, 4,45 gram kokain, 2,53 gram kubar esrar, 1,11 gram eroin, 3 adet hap, ayrıca 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet aparat ve 14 bin 600 TL nakit para bulundu.

gözaltılar ve adli süreç:

Operasyon ve diğer çalışmalar kapsamında yakalanan 18 kişiden 11 kişi serbest bırakılırken, 7 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma ve delillerin değerlendirilmesi adli mercilerin denetiminde sürüyor.

ELE GEÇİRİLENLER