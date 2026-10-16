Babaeski'de erken teşhis vurgusu: kadınlara yönelik meme kanseri eğitimi

Babaeski'de bilgilendirme toplantısı:

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Babaeski Devlet Hastanesi konferans salonunda kadınlara yönelik bilgilendirme eğitimi düzenlendi. Etkinlikte sağlık çalışanları, meme kanserinde erken teşhis, kendi kendine meme muayenesi ve düzenli sağlık kontrollerinin gerekliliğini katılımcılarla paylaştı.

Eğitimde ele alınan noktalar:

Programda erken teşhisin tedavi başarısındaki önemi ayrıntılarıyla anlatıldı. Katılımcılara kendi vücutlarını tanıma ve değişiklikleri fark eder etmez sağlık kuruluşlarına başvurma çağrısı yapıldı. Sağlık personeli, düzenli taramaların atlanmaması gerektiğini vurguladı.

Broşür dağıtımı ve kapanış:

Eğitim kapsamında bilgilendirici broşürler dağıtıldı; bu materyallerin programda verilen bilgilerin pekiştirilmesi ve meme kanserine ilişkin farkındalığın artırılması amaçlandığı belirtildi. Program, kadınların erken teşhis ve düzenli kontroller konusunda bilinçlendirilmesiyle sona erdi.

KIRKLARELİ'NİN BABAESKİ İLÇESİNDE, MEME KANSERİ FARKINDALIK AYI KAPSAMINDA KADINLARA YÖNELİK BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ DÜZENLENDİ.