Dolar 49,5213 +0,11%
Euro 55,7537 +0,40%
Bist 11.724,37 -2,86%
Altın Gram 6.698,79 +0,89%
EUR/USD 1,1255 +0,30%
Brent Petrol 105,68 -0,23%
--°

Babaeski'de erken teşhis vurgusu: kadınlara yönelik meme kanseri eğitimi

Babaeski Devlet Hastanesi'nde düzenlenen eğitimde, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında erken teşhis, muayene ve kontrollerin önemi anlatıldı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 17:35

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Babaeski'de erken teşhis vurgusu: kadınlara yönelik meme kanseri eğitimi

Babaeski'de bilgilendirme toplantısı:

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Babaeski Devlet Hastanesi konferans salonunda kadınlara yönelik bilgilendirme eğitimi düzenlendi. Etkinlikte sağlık çalışanları, meme kanserinde erken teşhis, kendi kendine meme muayenesi ve düzenli sağlık kontrollerinin gerekliliğini katılımcılarla paylaştı.

Eğitimde ele alınan noktalar:

Programda erken teşhisin tedavi başarısındaki önemi ayrıntılarıyla anlatıldı. Katılımcılara kendi vücutlarını tanıma ve değişiklikleri fark eder etmez sağlık kuruluşlarına başvurma çağrısı yapıldı. Sağlık personeli, düzenli taramaların atlanmaması gerektiğini vurguladı.

Broşür dağıtımı ve kapanış:

Eğitim kapsamında bilgilendirici broşürler dağıtıldı; bu materyallerin programda verilen bilgilerin pekiştirilmesi ve meme kanserine ilişkin farkındalığın artırılması amaçlandığı belirtildi. Program, kadınların erken teşhis ve düzenli kontroller konusunda bilinçlendirilmesiyle sona erdi.

KIRKLARELİ&#039;NİN BABAESKİ İLÇESİNDE, MEME KANSERİ FARKINDALIK AYI KAPSAMINDA KADINLARA YÖNELİK...

KIRKLARELİ'NİN BABAESKİ İLÇESİNDE, MEME KANSERİ FARKINDALIK AYI KAPSAMINDA KADINLARA YÖNELİK BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ DÜZENLENDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tuzpazarı'nda mahalleyle yüz yüze: külliye çalışmaları ve hayır etkinliği
images

Gemlik’in ulaşımında yeni adım: elektrikli otobüslerle test seferleri başladı
images

Tuzla’da emsal transferi için bakanlıkla kritik çözüm arayışı
images

Ayazağa'da sel sonrası temizlik çalışmalarına jandarma desteği

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Alaca'da yağışta kayan otomobil devrildi: 2 yaralı

Şanlıurfa’da kayıp iddiası: 63 yaşındaki adamın maskeli kişilerce kaçırıldığı öne sürüldü

Mersin'de dört gündür süren yağışlar Mezitli, Erdemli ve Silifke'de yoğunlaştı

İznik'te trafik denetimlerini haberleştiren WhatsApp ağına operasyon: 8 gözaltı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Fenerbahçe rize deplasmanından 3-0 galip döndü: Asensio, İrfan Can ve Oğuz öne çıktı