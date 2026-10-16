Gemlik’in ulaşımında yeni adım: elektrikli otobüslerle test seferleri başladı

Gemlik’te elektrikli otobüslerle test dönemi başladı

Gemlik’te toplu ulaşımda konfor ve rahatlığı artırmayı amaçlayan elektrikli otobüslerin test amaçlı yolcu taşımacılığı başladı. Proje, Gemlik 73 No'lu Otobüs ve Minibüsçüler Kooperatifi tarafından 21 araçlık bir filoyla hayata geçirilmesi planlanıyor ve ilk seferler, kooperatif yönetimi tarafından duyuruldu.

test seferleri ve proje hedefleri:

Başlangıç aşamasında yapılan test seferleri, elektrikli otobüslerin günlük hatlarda yolcu taşıyarak hem işletme koşullarını hem de yolcu geri bildirimlerini ölçmeyi hedefliyor. Projeyle toplu ulaşımda yolcu konforunun artırılması ve hizmet çeşitliliğinin genişletilmesi amaçlanıyor. İlk seferlerin başlaması, planlanan dönüşüm sürecinde somut bir adım olarak değerlendiriliyor.

esnaf heyetinin incelemesi ve karşılama:

Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren elektrikli otobüs, Abdullah İnce ile birlikte Gemlik Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı İsmail Beki, Gemlik Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Sedat Gürle ve kooperatif yönetimi tarafından karşılandı. Heyet araçta incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı ve yeni hizmeti değerlendirdi.

destek ve teşekkür:

Gemlik 73 No'lu Otobüs ve Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Abdullah İnce, projeye sağlanan desteklerden dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba ve BURULAŞ Genel Müdürü Kürşat Çapar a teşekkür etti. İnce, destek veren yöneticilerin projeyi hayata geçirmek için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Test seferlerinin başlamasıyla birlikte, Gemlik’te elektrikli otobüslerin toplu ulaşımda kullanımına doğru önemli bir adım atılmış oldu. Önümüzdeki dönemde yolcu geri bildirimleri ve saha değerlendirmeleri doğrultusunda uygulamanın kapsamı genişletilebilecek.

GEMLİK’TE TOPLU ULAŞIMDA KONFOR VE RAHATLIĞI ARTIRMASI HEDEFLENEN ELEKTRİKLİ OTOBÜSLER İÇİN TEST AMAÇLI YOLCU TAŞIMACILIĞI BAŞLADI. GEMLİK 73 NO’LU OTOBÜS VE MİNİBÜSÇÜLER KOOPERATİFİ’NİN 21 ELEKTRİKLİ OTOBÜSTEN OLUŞAN PROJESİNDE İLK ADIM ATILDI.