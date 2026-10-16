Tuzla’da emsal transferi için bakanlıkla kritik çözüm arayışı

Tuzla’da emsal transferi toplantısı:

Tuzla’da, emsal transferi meselesinde yaşanan sıkıntıların giderilmesi amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, sürecin doğrudan etkilediği yaklaşık 50 bin kişi ile ilgili mağduriyetlerin giderilmesi ve kamu hakkının korunması öncelikli gündem maddesi olarak ele alındı.

Toplantıya katılan yetkililer:

Çalışmaya Bakanlık cephesinden Genel Müdür Yardımcıları Celalettin Alkan ve Selçuk Aydemir, İmar Planlama Dairesi Başkanı Serkan Genç, Kentsel Dönüşüm Planlama Şube Müdür Vekili Hilal Büyük Köksal, İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Erhan Oflaz ile Marmara 2 Nolu Dönüşüm Uygulamaları Daire Başkanı Yunus Emre Küçük katıldı. Toplantıda hem teknik değerlendirmeler yapıldı hem de sürecin hukuki ve uygulamadaki yönleri masaya yatırıldı.

Belediye başkanının öncelikleri ve sürecin takibi:

Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, toplantı sonrası yaptığı değerlendirmede iki temel önceliklerinin olduğunu vurguladı: komşuların yaşadığı mağduriyetin bir an önce giderilmesi ve kamunun hakkının korunması. Başkan Bingöl, sürecin takipçisi olacaklarını belirterek, "Tuzlalı komşularım bu sorunu çözümsüz bırakmayacağız. Kimse merak etmesin, Tuzlalıların hakkını koruyacak adil ve kalıcı çözümü üreteceğiz. Tüm imkânlarımızla bu sorunu çözüme kavuşturmak için var gücümüzle uğraşıyoruz, sürecin bizzat takipçisiyim" ifadelerini kullandı.

Belediye ile bakanlık arasında «tam bir iş birliği ve koordinasyon» içinde sürdürüleceği belirtilen çalışmaların, hem idari hem uygulama boyutunda adil ve kalıcı çözümler üretmeyi hedeflediği kaydedildi. Yetkililer, süreç boyunca vatandaş mağduriyetlerinin azaltılması ve kamu hukukunun korunması yönünde adımlar atılacağını ifade etti.

TUZLA’DA YAKLAŞIK 50 BİN KİŞİYİ DOĞRUDAN İLGİLENDİREN EMSAL TRANSFERİ SORUNU KAPSAMINDA ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI YETKİLİLERİNİN KATILIMIYLA BİR TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.