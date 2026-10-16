Ak parti ve Karabük TSO el ele: yeni yönetime hayırlı olsun ziyareti ve kalkınma gündemi

Ziyaretin amacı ve katılımcılar:

AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, Karabük İl Özel İdare Başkanı Ahmet Kirman ile partililer, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası'nın (KTSO) yeni yönetimine 'hayırlı olsun' dileklerini iletmek üzere bir araya geldi. Heyeti, TSO Başkanı Ömer Ayar, TSO Meclis Başkanı Murat Sönmez ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.

Milletvekillerinin mesajı:

İl Başkanı Ferhat Salt ziyaretin çerçevesinin yeni göreve başlayan kurum müdürlerinin ziyaretleri kapsamında olduğunu belirterek, TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayar, Meclis Başkanı Sönmez ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarı diledi. Milletvekili Cem Şahin, yeni yönetime başarı temennisinde bulunup, Karabük'ün ticaretine ve sanayisine katkı sağlamaya devam edeceklerini söyledi ve geçmiş dönemlerde emeği geçenleri takdir etti. Şahin, bunun 'bayrak yarışı' ve 'hizmet yarışı' olduğuna vurgu yaptı.

Milletvekili Ali Keskinkılıç ise Karabük'ün kalkınması için yerel aktörlerle birlikte çalışacaklarını belirtti. Keskinkılıç, 'Karabük'ün ikinci OSB'si hayat bulmaya başladı' ifadelerini kullandı ve bu projeyi hızlandırma, lojistik merkez ve Filyos Limanı konularında birlikte hareket etme niyetlerini açıkladı.

TSO'dan birlik vurgusu:

TSO Başkanı Ömer Ayar ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade edip verilen destek için teşekkür etti. Ayar, şehirde birlik ve koordinasyonun önemini vurgulayarak, 'Devleti, iktidarı, sivil toplum kuruluşları, bürokrasi hepsi el el verip şehir için bir şeyler yapma gayreti içerisinde oluyorsa bunu hep görüyoruz' dedi. Ayar ayrıca şunları söyledi: 'Ticaret ve Sanayi Odası tek başına hiçbir şey yapabilme kabiliyeti yoktur' ve odanın ancak hükümet, teşkilatlar, milletvekilleri ve yerel yönetimlerle birlikte hareket ederek katma değer üretebileceğini belirtti.

TSO Meclis Başkanı Murat Sönmez de ziyaret için teşekkür ederek önceliklerinin birlik ve beraberlik içinde Karabük'ün ticaretine, sanayisine ve ekonomisine katkı sağlamak olduğunu kaydetti. Sönmez, milletvekilleri, yerel yönetimler ve kurumlarla uyum içinde çalışmanın, ortak payda olan Karabük'ün kalkınmasını hızlandıracağını ifade etti.

Yapılan ziyaret, yeni TSO yönetiminin göreve başlamasının ardından kent içi paydaşlar arasında işbirliği ve öncelikli projeler etrafında bir uzlaşı mesajı verdi; taraflar özellikle ikinci OSB, lojistik altyapı ve Filyos Limanı başta olmak üzere sanayi-ticaret odaklı adımları birlikte takip edeceklerini vurguladı.

AK PARTİ KARABÜK MİLLETVEKİLLERİ CEM ŞAHİN VE ALİ KESKİNKILIÇ, AK PARTİ İL BAŞKANI FERHAT SALT, KARABÜK İL ÖZEL İDARE BAŞKANI AHMET KİRMAN VE PARTİLİLER, KARABÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI (KTSO) YENİ YÖNETİMİNE "HAYIRLI OLSUN" ZİYARETİNDE BULUNDU.