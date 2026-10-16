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Karadeniz bereketi Hopa meydanında balık ekmek şölenine dönüştü

Dünya Gıda Günü'nde Artvin Hopa'da meydanda pişen balıklar halka ikram edildi; etkinlikte yaklaşık 1.500 kişiye balık ekmek dağıtıldı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 18:20

GÜNCELLEME: 16 Ekim 2026 - 18:35

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EDİTÖR: Emre Koç

Karadeniz bereketi Hopa meydanında balık ekmek şölenine dönüştü

Karadeniz bereketi Hopa meydanına taşındı

Artvin'in Hopa ilçesinde, Dünya Gıda Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte Karadeniz’den gelen taze balıklar mangallarda pişirildi ve vatandaşlara dağıtıldı. 1 Eylül’de 'Vira Bismillah' diyerek denize açılan balıkçıların avladığı ürünler, Hopa meydanında kurulan stantlarda hazırlanan balık ekmeklerle katılımcıların sofrasına ulaştı.

etkinliğin organizasyonu ve katılımı:

Program, Hopa Kaymakamlığı koordinasyonunda Hopa Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Hopa Su Ürünleri Kooperatifi iş birliğiyle gerçekleştirildi. Hopa Hükümet Konağı önündeki meydana kurulan mangalların başında görevli ekipler hazırlıklarını tamamladı; etkinliğe vatandaşlar ve üniversite öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik kapsamında yaklaşık bin 500 kişiye balık ekmek ikram edildi, yemeğin ardından helva dağıtımı da yapıldı.

kaymakamın mesajı:

Hopa Kaymakamı Uğur Karakaya, balıkçıların bereketini paylaşmak amacıyla bir araya geldiklerini belirterek şunları söyledi: Bugün Hopa’mızın meydanında, Hükümet Konağımızın önünde, 1 Eylül’de 'Vira Bismillah' diyen balıkçılarımızın bereketini vatandaşlarımızla paylaşma niyetiyle yola çıktık. Dünya Gıda Günü’nde bugün bin 500 hemşehrimize balık ekmek ziyafeti sundu balıkçılarımız. Kaymakamlığımız koordinesinde bugün denizin bereketini vatandaşlarımızla paylaşma imkânımız oldu. İnşallah bu gibi etkinliklerin devamını diliyoruz.

Etkinlik, hem deniz ürünlerinin yerel ekonomideki rolünü görünür kıldı hem de toplumda paylaşma ve dayanışma vurgusunu güçlendirdi. Hopa’daki benzer organizasyonların devam etmesi bekleniyor.

ARTVİN’İN HOPA İLÇESİNDE, BALIKÇILARIN DENİZDEN GETİRDİĞİ BEREKET DÜNYA GIDA GÜNÜ’NDE...

ARTVİN’İN HOPA İLÇESİNDE, BALIKÇILARIN DENİZDEN GETİRDİĞİ BEREKET DÜNYA GIDA GÜNÜ’NDE VATANDAŞLARLA PAYLAŞILDI. MEYDANDA KURULAN MANGALLARDA PİŞİRİLEN BALIKLAR, VATANDAŞLARA İKRAM EDİLDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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