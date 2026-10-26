Babafest'te İsmail YK ile coşkulu final

babafest'te final coşkusu

Denizli'nin Babadağ ilçesinde düzenlenen 8. Babafest, dört gün süren programın ardından İsmail YK konseriyle sona erdi. Babadağ, Denizli ve çevre ilçelerden gelen binlerce kişi festival alanını doldurarak müzik ve eğlence dolu bir gece yaşadı.

Kültürel amaç ve program:

Festival, Babadağ Belediyesi tarafından geleneksel dokuma geleneğini ve bölge kültürünü yaşatmak amacıyla organize edildi. Dört gün boyunca çeşitli etkinliklerle sürdürülen program, hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti ve kentin kültürel mirasıyla buluşma imkânı sundu.

Final gecesi ve takdimler:

Final gecesinde sahne alan İsmail YK, sevilen şarkılarını binlerce kişinin eşliğinde seslendirdi. Konserdeki coşku ve yüksek katılım dikkat çekti; seyirciler şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek unutulmaz anlar yaşadı. Konserin ardından Babadağ Kaymakamı Miyase Demirkoparan ile Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral sanatçıya hediye takdim etti.

Murat Kumral final gecesinde katılımcılara teşekkür ederek, "Muhteşem bir kalabalık, tarifsiz bir coşku ve unutulmaz bir gece! İsmail YK'nın sevilen şarkılarıyla binlerce kişi hep bir ağızdan söyledi, festival alanı müzik ve eğlenceyle dolup taştı. Bu muhteşem atmosferi bizimle paylaşan, coşkumuza ortak olan tüm hemşehrilerimize ve misafirlerimize gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Festival, bölgesel katılımın ve kültürel mirasın ön plana çıktığı bir organizasyon olarak kayda geçti ve Babadağ'da geleneksel dokuma kültürünün yaşatılmasına katkı sundu.

DENİZLİ’NİN BABADAĞ İLÇESİNDE DÖRT GÜN BOYUNCA SÜREN 8’İNCİ BABADAĞ BABAFEST, İSMAİL YK KONSERİYLE FİNAL YAPTI. BABADAĞ, DENİZLİ VE ÇEVRE İLÇELERDEN BİNLERCE KİŞİNİN KATILDIĞI GECEDE BÜYÜK COŞKU YAŞANDI.