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Bahçelievler'de yeni cami gençlerin ve toplumun buluşma noktası olacak

Burhaniye Bahçelievler Mahallesi'nde, Ahmet ve Mustafa Özkaramanlı'nın bağışladığı 2,5 dekarlık alanda yapılacak 550 metrekarelik caminin temeli törenle atıldı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 10:08

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Bahçelievler'de yeni cami gençlerin ve toplumun buluşma noktası olacak

Burhaniye'de cami temeli törenle atıldı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesinde planlanan caminin temeli düzenlenen törenle atıldı. Yapımına Ahmet Özkaramanlı ve kardeşi Mustafa Özkaramanlı tarafından bağışlanan 2,5 dekarlık alanda başlanan projede, ibadet ve eğitim faaliyetlerine yönelik bir yapı hedefleniyor.

Törene katılanlar ve konuşmalar:

Törene Burhaniye Müftüsü Mehmet Tüfekçioğlu, Ayvalık Müftüsü Mehmet Yiğit, CHP İlçe Başkanı Burak Filiz ve Büyükşehir Koordinatörü Oktay Erbalaban ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kocacami Müezzini İsmail Baydemir Kur'an okudu, ardından Müftü Tüfekçioğlu camilerin önemine vurgu yaptı.

Müftü Tüfekçioğlu'nun konuşmasında yer alan ifadeler şu şekilde oldu: "Camiler birlik ve beraberliğimizin simgesidir. Camiler, birlik, beraberliğin ve sevginin yaşandığı yerlerdir. Burası gençlerimizin ve çocuklarımızın ilim yuvası olacaktır. İnşallah, bu camimizi kısa sürede tamamlarız. Emeği geçen ve destek veren herkese teşekkür ediyoruz."

Proje ölçüleri ve uygulama süreci:

Burhaniye Camilerini Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Özkaramanlı, törende yaptığı konuşmada inşaatın 550 metrekarelik bir alanı kapsadığını belirtti. Temel atma işleminin tamamlanmasının ardından inşaat çalışmaları başlatıldı ve tören sonunda temele ilk harç döküldü.

Tören organizasyonu kapsamında katılımcılara köy geleneğine uygun olarak pilav ve ayran ikramı yapıldı. Yetkililer, caminin bölge için hem ibadet hem de sosyal ve eğitimsel bir merkez olmasını amaçladıklarını ifade etti.

Cami projesi, bölge sakinleri ve dernek yetkililerinin desteğiyle ilerleyecek; yetkililer emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

TÖRENE KATILANLAR

TÖRENE KATILANLAR

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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