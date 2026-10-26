Öğrenciler için kültürel keşif: Emirdağ'dan Afyonkarahisar'a tarih yolculuğu

etkinlik hakkında:

Emirdağ Müftülüğü tarafından üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen "Tarih ve Kültür Gezisi", manevi danışman Ali İhsan Akar eşliğinde gerçekleştirildi. Etkinlik, Emirdağ Kredi Yurtlar Kurumu ile iş birliği içinde planlandı ve ilçede üniversite eğitimine yeni başlayan öğrencilere yönelik olarak düzenlendi.

ziyaret edilen mekanlar:

Program kapsamında katılımcılar önce Frig Vadisi (Ayazini)'ne giderek bölgenin doğal yapısı ve tarihî kalıntıları hakkında bilgilendirildi. Ardından Afyonkarahisar'ın tarihî camileri gezilerek, öğrencilerin kentteki kültürel ve manevi mirası yerinde görmesi sağlandı.

amaç ve kazanımlar:

Gezi; gençlerin yaşadıkları coğrafyanın tarihî ve kültürel değerlerine dair farkındalığını artırmayı, tarih bilincini güçlendirmeyi ve manevi mirasa ilişkin bilgi birikimini zenginleştirmeyi hedefledi. Katılımcılar rehber anlatımları ve gözlemler aracılığıyla bölgenin geçmişini daha yakından tanıma fırsatı buldu.

Etkinlik aynı zamanda öğrenciler arasında sosyal bağların güçlenmesine ve ortak bir kültürel deneyim yaşanmasına katkı sağladı.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ‘TARİH VE KÜLTÜR GEZİSİ’ İLGİ GÖRDÜ