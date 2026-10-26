Dolar 49,7545 +0,13%
Euro 55,6949 +0,04%
Bist 11.071,72 -0,41%
Altın Gram 6.436,96 +0,40%
EUR/USD 1,1188 -0,15%
Brent Petrol 110,70 -0,90%
--°

Öğrenciler için kültürel keşif: Emirdağ'dan Afyonkarahisar'a tarih yolculuğu

Emirdağ Müftülüğü ile Emirdağ Kredi Yurtlar Kurumu iş birliğiyle düzenlenen gezide, Ali İhsan Akar eşliğindeki öğrenciler Afyonkarahisar'ın tarihini keşfetti.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 09:54

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Öğrenciler için kültürel keşif: Emirdağ'dan Afyonkarahisar'a tarih yolculuğu

etkinlik hakkında:

Emirdağ Müftülüğü tarafından üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen "Tarih ve Kültür Gezisi", manevi danışman Ali İhsan Akar eşliğinde gerçekleştirildi. Etkinlik, Emirdağ Kredi Yurtlar Kurumu ile iş birliği içinde planlandı ve ilçede üniversite eğitimine yeni başlayan öğrencilere yönelik olarak düzenlendi.

ziyaret edilen mekanlar:

Program kapsamında katılımcılar önce Frig Vadisi (Ayazini)'ne giderek bölgenin doğal yapısı ve tarihî kalıntıları hakkında bilgilendirildi. Ardından Afyonkarahisar'ın tarihî camileri gezilerek, öğrencilerin kentteki kültürel ve manevi mirası yerinde görmesi sağlandı.

amaç ve kazanımlar:

Gezi; gençlerin yaşadıkları coğrafyanın tarihî ve kültürel değerlerine dair farkındalığını artırmayı, tarih bilincini güçlendirmeyi ve manevi mirasa ilişkin bilgi birikimini zenginleştirmeyi hedefledi. Katılımcılar rehber anlatımları ve gözlemler aracılığıyla bölgenin geçmişini daha yakından tanıma fırsatı buldu.

Etkinlik aynı zamanda öğrenciler arasında sosyal bağların güçlenmesine ve ortak bir kültürel deneyim yaşanmasına katkı sağladı.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ‘TARİH VE KÜLTÜR GEZİSİ’ İLGİ GÖRDÜ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ‘TARİH VE KÜLTÜR GEZİSİ’ İLGİ GÖRDÜ

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Uluslararası ressamlar Selimiye'nin görkemini Edirne'de tuvale döktü
images

Taşköprü'de Derbederler Hamamı kitaplarla buluşacak
images

Aydınfest ertelendi: gençlik festivali etkinlikleri ileri bir tarihe alındı
images

Cumhuriyet'in 103. yılına sanatla saygı: 103 sanatçı 103 eserle Antalya'da

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Cumhuriyet Meydanı'nda doğa sevgisi yeşerdi: Yeşil Vatan Tırı öğrencilerle buluştu

Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı başladı

Uluslararası ressamlar Selimiye'nin görkemini Edirne'de tuvale döktü

Personel ilk 72 saatte kendi güvenliğini sağlamanın yollarını öğrendi

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Fransa'da protestolar sonrası kriz masası: sokağa çıkma yasakları ve tazminat planı

Çocuk sağlığı için uluslararası bilim buluşması: İstanbul Science Summit 2026