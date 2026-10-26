Dolar 49,7545 +0,13%
Euro 55,6949 +0,04%
Bist 11.071,72 -0,41%
Altın Gram 6.436,96 +0,40%
EUR/USD 1,1188 -0,15%
Brent Petrol 110,70 -0,90%
--°

Minik öğrenciler bed-i besmele töreninde İshak Paşa Camii önünde buluştu

Bursa İnegöl'de 4-6 yaş arası yaklaşık 100 çocuğun katıldığı Bed-i Besmele programı, İshak Paşa Camii önünde mehter ve balonlarla renklendi.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 10:10

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Minik öğrenciler bed-i besmele töreninde İshak Paşa Camii önünde buluştu

Program İshak Paşa Camii önünde gerçekleştirildi:

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Kur'an kurslarında eğitim hayatına başlayan 4-6 yaş arası yaklaşık 100 öğrenci için düzenlenen Bed-i Besmele programı tarihi İshak Paşa Camii önünde yapıldı. İnegöl Müftülüğüne bağlı kurslarda yeni döneme adım atan minikler ve aileleri etkinlik alanında bir araya geldi.

Mehter gösterisi ve ailelerin ilgisi:

Programa katılan tarihi mehter ekibi küçük bir konser vererek programın atmosferini güçlendirdi. Mehter marşlarını merak ve ilgiyle izleyen çocuklar ile aileleri, gösteri sırasında renkli ve keyifli anlar yaşadı. Etkinlik boyunca gönüllü eğitmenler çocukların heyecanını paylaşarak programın akışını sağladı.

Uçan balonlarla duygusal anlar:

Programın sonunda minikler ellerindeki uçan balonları gökyüzüne bıraktı; yükselen balonlar hem görsel bir şölen oluşturdu hem de katılımcılarda duygusal anlar yarattı. Bed-i Besmele töreni, çocuklar için hem bir başlangıç ritüeli hem de ailelerin hatırlayacağı bir gündü. Etkinlik, katılımcılara unutulmaz kareler ve sıcak anılar bırakarak sona erdi.

BURSA&#039;NIN İNEGÖL İLÇESİNDE 4-6 YAŞ ARASI ÖĞRENCİLER İÇİN BED-İ BESMELE PROGRAMI...

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE 4-6 YAŞ ARASI ÖĞRENCİLER İÇİN BED-İ BESMELE PROGRAMI DÜZENLENDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Taşköprü'de Derbederler Hamamı kitaplarla buluşacak
images

Aydınfest ertelendi: gençlik festivali etkinlikleri ileri bir tarihe alındı
images

Cumhuriyet'in 103. yılına sanatla saygı: 103 sanatçı 103 eserle Antalya'da
images

Avlu'da kültür şöleni: Balıkesir kitap fuarı 10 günde 216 bin kişiyi ağırladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Hasta hakları günü Kayseri Devlet Hastanesi'nde iletişim odaklı kutlandı

Kamu spor oyunları Denizli etabında şampiyonlar belli oldu

Bir gülüşün kazası: Adıyaman'da şakalaşma sonucu bıçaklı yaralanma

Türk kadın güreşçiler Astana'da madalya hedefiyle mindere çıkıyor

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Fransa'da protestolar sonrası kriz masası: sokağa çıkma yasakları ve tazminat planı

Çocuk sağlığı için uluslararası bilim buluşması: İstanbul Science Summit 2026