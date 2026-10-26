Minik öğrenciler bed-i besmele töreninde İshak Paşa Camii önünde buluştu

Program İshak Paşa Camii önünde gerçekleştirildi:

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Kur'an kurslarında eğitim hayatına başlayan 4-6 yaş arası yaklaşık 100 öğrenci için düzenlenen Bed-i Besmele programı tarihi İshak Paşa Camii önünde yapıldı. İnegöl Müftülüğüne bağlı kurslarda yeni döneme adım atan minikler ve aileleri etkinlik alanında bir araya geldi.

Mehter gösterisi ve ailelerin ilgisi:

Programa katılan tarihi mehter ekibi küçük bir konser vererek programın atmosferini güçlendirdi. Mehter marşlarını merak ve ilgiyle izleyen çocuklar ile aileleri, gösteri sırasında renkli ve keyifli anlar yaşadı. Etkinlik boyunca gönüllü eğitmenler çocukların heyecanını paylaşarak programın akışını sağladı.

Uçan balonlarla duygusal anlar:

Programın sonunda minikler ellerindeki uçan balonları gökyüzüne bıraktı; yükselen balonlar hem görsel bir şölen oluşturdu hem de katılımcılarda duygusal anlar yarattı. Bed-i Besmele töreni, çocuklar için hem bir başlangıç ritüeli hem de ailelerin hatırlayacağı bir gündü. Etkinlik, katılımcılara unutulmaz kareler ve sıcak anılar bırakarak sona erdi.

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE 4-6 YAŞ ARASI ÖĞRENCİLER İÇİN BED-İ BESMELE PROGRAMI DÜZENLENDİ.