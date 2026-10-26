Öğretmenler kültürel mirası yerinde tanıdı: Niğde'de 80 eğitimci buluştu

Programın amacı ve katılımcılar:

Niğde ve Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlükleri iş birliğiyle düzenlenen Öğretmen Akademileri Buluşması kapsamında Kırşehir'den 45, Niğde'den 35 olmak üzere toplam 80 öğretmen Niğde'de bir araya geldi. Etkinlik, kültürel mirasın tanıtılması, öğretmenler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve Türk Dünyası’nın ortak değerlerinin yaşatılmasını hedefledi.

Program süresince eğitimciler; Altay Köyü, Kemerhisar Tyana Antik Kenti ve Gümüşler Manastırı gibi Niğde'nin tarihî ve turistik noktalarını ziyaret ederek kentin somut ve somut olmayan kültürel mirasını yerinde görme imkânı buldu.

Geziler ve kültürel etkinlikler:

Altay Köyü'nde düzenlenen at binme ve okçuluk etkinlikleri, öğretmenlere Türk kültürünün köklü geleneklerini doğrudan deneyimleme fırsatı sundu. Katılımcılar arası etkileşimi artıran bu uygulamalı etkinlikler, aynı zamanda Niğde'nin turizm potansiyelinin tanıtılmasına katkı sağladı.

Tyana Antik Kenti ile Gümüşler gibi alanlarda gerçekleştirilen rehberli geziler, tarihî dokunun eğitim ortamlarına nasıl taşınabileceğine dair fikir alışverişine zemin hazırladı ve yerel değerlerin ders içeriklerine entegrasyonu hakkında tartışmalar başlattı.

Yetkililerin değerlendirmesi:

Niğde İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek, programın öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sunduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Geçen hafta başlattığımız Öğretmen Akademileri kapsamında gerçekleştirdiğimiz bu program, komşu ilimizin öğretmenlerinin şehrimizin tarihi ve kültürel alanlarını yakından tanımaları ve eğitimcilerimizin iş birliği içerisinde olmaları açısından önemli bir proje. Akademilerimizin amaçlarından biri öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerinin yanı sıra kişisel gelişimlerini de desteklemek. Aynı zamanda öğretmenlerimizin birbirleriyle etkileşim kurmaları, çevrelerini, kültürlerini ve tarihlerini daha yakından tanımaları açısından güzel bir fırsat oluşturuyor."

Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Gülşen ise buluşmanın iki farklı akademiyi ortak bir noktada birleştirdiğini belirterek, "Milli Eğitim Bakanlığı’mızın Öğretmen Akademileri kapsamında ilimizde yürüttüğümüz Türk Devletleri ve Toplulukları Akademisi ile Niğde’deki Şehir ve Kültür Akademisi çalışmalarını bir araya getirdik. Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan iki komşu ili, Türk dünyasının ortak değerleri etrafında buluşturan güzel bir proje oldu" dedi ve etkinliğin Türkistan coğrafyasının tanıtımına katkı sağladığını ekledi.

Program, öğretmenler arasında yeni iletişim kanalları kurulmasına ve ortak eğitim projelerinin geliştirilmesine zemin hazırlayacak nitelikte görülürken, Niğde'nin kültürel mirasının eğitimle buluşturulması hedeflendi.

ÖĞRETMEN AKADEMİLERİ BULUŞMASI KAPSAMINDA, KIRŞEHİR’DEN 45, NİĞDE’DEN 35 OLMAK ÜZERE TOPLAM 80 ÖĞRETMEN NİĞDE’DE BİR ARAYA GELDİ.