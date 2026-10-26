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Okul çevresinde güvenlik seferberliği: denetimler eğitim yılı boyunca sürecek

Çanakkale Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü, öğrencilerin huzuru için okul çevrelerinde denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 10:36

GÜNCELLEME: 26 Ekim 2026 - 10:49

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Okul çevresinde güvenlik seferberliği: denetimler eğitim yılı boyunca sürecek

Okul çevrelerinde denetimler aralıksız sürüyor

Çanakkale Valiliği koordinesinde Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir eğitim ortamına sahip olmalarını sağlamak amacıyla okul çevrelerinde düzenli denetim ve bilgilendirme faaliyetleri yürütüyor.

Denetim ve bilgilendirme çalışmaları:

Çalışmaların hedefinde, sadece olayları önlemek değil aynı zamanda öğrenci, veli ve okul personelini bilinçlendirmek bulunuyor. Ekipler, güvenlik önlemleri hakkında bilgi verirken, şüpheli faaliyetlerin bildirilmesi ve alınabilecek önlemler konusunda bilgilendirme yapıyor. Bu rutin faaliyetler, toplumla iletişimi güçlendirerek okul çevresinde oluşabilecek risklerin azaltılmasını amaçlıyor.

Eğitim yılı boyunca sürecek önlem:

Valiliğin yazılı açıklamasında, "Valiliğimiz koordinasyonunda Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından evlatlarımızın huzur ve güven içinde eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla okul çevrelerinde denetim ve bilgilendirme faaliyetleri aralıksız yürütülmektedir. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın güvenli bir ortamda eğitim alabilmeleri için çalışmalarımız, eğitim-öğretim yılı boyunca titizlikle devam edecektir" ifadelerine yer verildi. Açıklama, yetkililerin yıl boyunca sürecek tedbirleri önemle takip ettiğini ve toplumun desteğinin kritik olduğunu vurguladı.

ÇANAKKALE’DE EMNİYET EKİPLERİNCE ÇOCUKLARIN HUZUR VE GÜVENLİĞİ İÇİN OKUL ÇEVRELERİNDE DENETİMLER...

ÇANAKKALE’DE EMNİYET EKİPLERİNCE ÇOCUKLARIN HUZUR VE GÜVENLİĞİ İÇİN OKUL ÇEVRELERİNDE DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRÜYOR.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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