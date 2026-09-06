Babasından devraldığı mesleği 30 yıldır tarihi çarşıda yaşatıyor

50 yaşındaki çanta tamircisi Mehmet Uçar, Gaziantep'te babasından devraldığı işi aynı dükkanda severek sürdürüyor. Tarihi Gaziantep Çarşısı'ndaki atölye, ailenin yıllardır devam eden ticari yaşamının merkezi konumunda.

Mesleğe çocuk yaşta başlayan ustanın hikâyesi:

Henüz 10 yaşındayken babasının yanında çırak olarak mesleğe adım atan Uçar, yıllar içinde ustalaştı. Babasıyla uzun yıllar birlikte çalıştıktan sonra, birkaç yıl önce babasının vefatının ardından dükkanı devraldı. Uçar, "O hem ustamız hem babamızdı." sözleriyle babasının rolünü anlatıyor ve 52 yıldan beri aynı dükkandayız dediği mekâna bağlılığını vurguluyor.

Mesleğini severek yaptığını belirten Uçar, sağlığı el verdiği sürece tamirciliği bırakmak istemediğini söylüyor: "Ben bu işi yapmaktan çok memnunum." Öğrencilik ve atölye işlerini bir arada yürüttüğünü, çocuklarla birlikte çalıştığını aktarıyor.

Atölyenin işleri ve çırak sıkıntısı:

Uçar'ın atölyesinde başta çanta ve valiz tamiratı olmak üzere imalat ve perakende satış da yapılıyor; özellikle okul dönemlerinde okul çantası ve valiz tamiratları öne çıkıyor. Ancak en büyük sorun eleman yetiştirememek.

Eskiden yaz aylarında 5–10 çırağın çalıştığını söyleyen Uçar, şimdi çırağın olmadığını belirtiyor: "Maalesef uzun yıllardır eleman yetiştiremiyoruz. Şimdi çırağımız yok. Artık kimse gelmiyor." Bu durum, hem iş yükü hem de mesleğin geleceği açısından endişe yaratıyor.

Uçar, gençlere hem eğitim hem de el sanatlarına ilgi göstermeleri tavsiyesinde bulunuyor: "Sadece okumakla olmuyor. Hem okusunlar, yine eski usul okuyamayanlar mesleğe devam etsinler, bizim tavsiyemiz bu yani." Ayrıca çocuklarının bu mesleği sürdürüp sürdürmeyeceğini bilmediğini söylüyor; yine de babadan devraldığı mesleği yaşatmaya devam etme kararlılığı vurgulanıyor.

Babasından devraldığı çanta tamirciliğini 30 yıldır sürdürüyor