Dolar 48,4143 +0,00%
Euro 56,2640 -0,07%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.968,07 -1,39%
EUR/USD 1,1621 -0,08%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Babasından devraldığı mesleği 30 yıldır tarihi çarşıda yaşatıyor

Gaziantep'te 50 yaşındaki Mehmet Uçar, babasından devraldığı çanta tamirciliğini tarihi çarşıdaki dükkanda 30 yıldır sürdürüyor; çırak bulunamaması endişe yaratıyor.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 14:03

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Babasından devraldığı mesleği 30 yıldır tarihi çarşıda yaşatıyor

Babasından devraldığı mesleği 30 yıldır tarihi çarşıda yaşatıyor

50 yaşındaki çanta tamircisi Mehmet Uçar, Gaziantep'te babasından devraldığı işi aynı dükkanda severek sürdürüyor. Tarihi Gaziantep Çarşısı'ndaki atölye, ailenin yıllardır devam eden ticari yaşamının merkezi konumunda.

Mesleğe çocuk yaşta başlayan ustanın hikâyesi:

Henüz 10 yaşındayken babasının yanında çırak olarak mesleğe adım atan Uçar, yıllar içinde ustalaştı. Babasıyla uzun yıllar birlikte çalıştıktan sonra, birkaç yıl önce babasının vefatının ardından dükkanı devraldı. Uçar, "O hem ustamız hem babamızdı." sözleriyle babasının rolünü anlatıyor ve 52 yıldan beri aynı dükkandayız dediği mekâna bağlılığını vurguluyor.

Mesleğini severek yaptığını belirten Uçar, sağlığı el verdiği sürece tamirciliği bırakmak istemediğini söylüyor: "Ben bu işi yapmaktan çok memnunum." Öğrencilik ve atölye işlerini bir arada yürüttüğünü, çocuklarla birlikte çalıştığını aktarıyor.

Atölyenin işleri ve çırak sıkıntısı:

Uçar'ın atölyesinde başta çanta ve valiz tamiratı olmak üzere imalat ve perakende satış da yapılıyor; özellikle okul dönemlerinde okul çantası ve valiz tamiratları öne çıkıyor. Ancak en büyük sorun eleman yetiştirememek.

Eskiden yaz aylarında 5–10 çırağın çalıştığını söyleyen Uçar, şimdi çırağın olmadığını belirtiyor: "Maalesef uzun yıllardır eleman yetiştiremiyoruz. Şimdi çırağımız yok. Artık kimse gelmiyor." Bu durum, hem iş yükü hem de mesleğin geleceği açısından endişe yaratıyor.

Uçar, gençlere hem eğitim hem de el sanatlarına ilgi göstermeleri tavsiyesinde bulunuyor: "Sadece okumakla olmuyor. Hem okusunlar, yine eski usul okuyamayanlar mesleğe devam etsinler, bizim tavsiyemiz bu yani." Ayrıca çocuklarının bu mesleği sürdürüp sürdürmeyeceğini bilmediğini söylüyor; yine de babadan devraldığı mesleği yaşatmaya devam etme kararlılığı vurgulanıyor.

Babasından devraldığı çanta tamirciliğini 30 yıldır sürdürüyor

Babasından devraldığı çanta tamirciliğini 30 yıldır sürdürüyor

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Babasının çıraklığından 30 yıla uzanan çanta tamirciliği
images

cizre'de evlilik öncesi eğitimlerle sağlam yuva hazırlığı başladı
images

Yapay zekâ dilekçeleri adalette boşluk bırakıyor
images

Tavandaki yadigardan çerkes kültür evine uzanan bir miras

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Serik'te hızlı müdahale küçük çaplı zirai zararı önledi

Namık Kemal Üniversitesi'nde sabahın ilk saatlerinden itibaren KPSS telaşı

Kepez Kızıllı'da orman yangını: uçak ve helikopterlerle müdahale sürüyor

Siverek'te aniden bastıran fırtına tarlada çalışanları toz ve duman içinde bıraktı

TREND HABERLER

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu