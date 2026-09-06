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Diyarbakır'da Özer Sanal, kimsesiz kadına esnafla birlikte el uzattı

Özer Sanal, Diyarbakır'da sosyal medyadaki çağrı üzerine kimsesiz kadına müdahale etti; Kuyumcular ve Sarraflar Odası desteğiyle kadın müşahedeye alındı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 14:46

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Diyarbakır'da Özer Sanal, kimsesiz kadına esnafla birlikte el uzattı

Diyarbakır'da Özer Sanal, kimsesiz kadına esnafla birlikte el uzattı

Önceki gün sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yardım isteyen bir kimsesiz kadının olduğu görülünce, Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Özer Sanal olay yerine müdahale etti. Sanal, kamuoyuna yansıyan talebe kayıtsız kalmadıklarını belirtti.

olay ve müdahale:

Görüntülerin ardından Sanal, esnafla birlikte kadına ulaşarak ilk yardımcı adımları attı. Daha öncede yardıma muhtaç kadına defalarca esnafla birlikte yardım ettiklerini ifade eden Sanal, kısa sürede organize olduklarını söyledi.

sağlık ve takip süreci:

Sanal'ın aktardığına göre yapılan sağlık taramalarında kadın müşahede altına alındı ve gerekli tüm işlemler gerçekleştirildi. Olayın ardından sağlık ve sosyal destek koordinasyonunun sağlandığı vurgulandı.

Bu müdahale, yerel oda ve esnaf dayanışmasının sokakta ihtiyaç anında nasıl hızlı rol oynayabileceğini gösterdi. Sanal'ın açıklamaları, benzer durumlarda kurumların koordinasyonunun önemine dikkat çekti.

DİYARBAKIR’DA KİMSESİZ KADINA, KUYUMCULAR VE SARRAFLAR ODASI BAŞKANI ÖZER SANAL YARDIM ETTİ.

DİYARBAKIR’DA KİMSESİZ KADINA, KUYUMCULAR VE SARRAFLAR ODASI BAŞKANI ÖZER SANAL YARDIM ETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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