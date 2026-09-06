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Babasının çıraklığından 30 yıla uzanan çanta tamirciliği

Gaziantep'te 50 yaşındaki Mehmet Uçar, babasının dükkanında 30 yıldır çanta ve valiz tamirciliği yapıyor; genç ustaya ihtiyaç var.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 14:13

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Babasının çıraklığından 30 yıla uzanan çanta tamirciliği

Babasından miras kalan atölye:

Gaziantep'te yaşayan 50 yaşındaki Mehmet Uçar, babasından devraldığı çanta tamirciliği mesleğini aynı dükkânda severek sürdürüyor. Tarihi Gaziantep Çarşısı'ndaki atölye, ailenin yıllardır sürdürdüğü bir gelenek; Uçar, iş yerinin 52 yıldan beri aynı noktada olduğunu hatırlatıyor. Mesleğe henüz 10 yaşında çırak olarak adım atan Uçar, çocukluğunu ve gençliğini ustası olan babasıyla çalışarak geçirdi.

Babadan çıraklığa uzanan yıllar:

Uçar, babasının vefatının ardından iş yerini devralıp mesleği yaşatmaya devam ettiğini anlatıyor. "Ben bu işi yapmaktan çok memnunum" diyen Uçar, 30 yıldır aynı dükkânda çalıştığını ve hem tamirat hem de küçük imalat işleriyle uğraştıklarını belirtiyor. Okul zamanlarında çocuklarla birlikte çalıştığını, gençlere mesleği aktarmanın kendisi için önemli olduğunu vurguluyor. Kendisinin çocukluğunun burada geçtiğini, gözünü bu iş yerinde açtığını söyleyerek, aile bağlarının ve ustalık aktarımının altını çiziyor.

Mesleğin geleceği ve eleman sorunu:

Atölyede ağırlıklı olarak çanta ve valiz tamiri, perakende satış ve okul çantası tamiratı yapılıyor. Özellikle okul sezonlarında tamirat taleplerinin arttığını dile getiren Uçar, eleman eksikliğinin işin en büyük sorunu olduğunu ifade ediyor. Uçar, "Maalesef uzun yıllardır eleman yetiştiremiyoruz. Eskiden yaz olunca 5-10 tane çırağımız olurdu. Şimdi çırağımız yok. Artık kimse gelmiyor. O konuda sıkıntılıyız eleman yetiştiremiyoruz" sözleriyle kuşaklar arası meslek aktarımındaki boşluğu özetliyor.

Uçar, sağlığı el verdiği sürece çanta tamirciliğini sürdürmek istediğini söylüyor ve gençlerin sadece akademik eğitime değil, el sanatları ve mesleklere de ilgi göstermesi gerektiğini belirtiyor. Usta, nesilden nesile sürecek bir geleneğin devamı için gençlere çağrıda bulunuyor.

ÇANTA TAMİRCİSİ MEHMET UÇAR

ÇANTA TAMİRCİSİ MEHMET UÇAR

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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