cizre'de evlilik öncesi eğitimlerle sağlam yuva hazırlığı başladı

Cizre'de evlilik öncesi eğitimler yoğun ilgi gördü

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, gençlerin sağlam temeller üzerine kurulu aile kurmalarını desteklemek amacıyla düzenlenen eğitim programı katılımcılardan yoğun ilgi aldı. Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi çerçevesinde gerçekleştirilen oturumlar, nikah masasına oturmaya hazırlanan çiftlere yönelik hazırlandı.

Eğitimler Cizre Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda yapıldı. Programa proje kapsamında başvuruda bulunan çiftler katıldı; alanında uzman eğitmenler tarafından verilen derslerde evliliğin getirdiği sorumluluklar, sağlıklı iletişim yöntemleri ve çiftlerin karşılaşabileceği uyum sorunlarına dair pratik bilgiler paylaşıldı.

Eğitimde işlenen konular:

Seminerlerde iletişim becerileri, çatışma yönetimi, eşler arası sorumlulukların paylaşımı ve aile içi dayanışma gibi temel başlıklara odaklanıldı. Eğitmenler, katılımcılara günlük hayatta uygulanabilecek iletişim teknikleri ve empati kurma yöntemleri sundu. Program, gençlerin evlilik öncesi bilinçlenmesini hedefledi.

Projenin hedefleri ve devamı:

Verilen bilgilendirme ve destek eğitimleriyle amaç, çiftlerin huzurlu bir aile hayatına hazırlanmaları ve olası uyum sorunlarının önüne geçilmesidir. Proje yetkilileri, ilçede eğitimlerin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini bildirdi ve katılımcıların süreç boyunca desteklenmeye devam edeceğini vurguladı.

EVLENECEK GENÇLERİN DESTEKLENMESİ PROJESİ’NDE EĞİTİM MARATONU BAŞLADI. CİZRELİ GENÇLER EVLİLİK ÖNCESİ SÜREÇLERE KARŞI BİLGİLENDİRİLDİ.