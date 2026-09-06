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Demirözü kırsalında kurt sürüsü ile boz ayının ortak güzergahı kamerada

Bayburt'un Demirözü kırsalına kurulan fotokapanlar, aynı güzergahı kullanan bir kurt sürüsü ile bir boz ayının görüntülerini kaydetti.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 15:21

GÜNCELLEME: 06 Eylül 2026 - 15:22

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EDİTÖR: Aslı Han

Demirözü kırsalında kurt sürüsü ile boz ayının ortak güzergahı kamerada

Demirözü kırsalında fotokapanlar doğayı belgelemeye devam ediyor

Bayburt'un Demirözü ilçesi kırsalında yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki yaban hayatının hareketlerini belgelemeye devam ediyor. Mevsim geçişleriyle birlikte artan hareketlilik, kameraların farklı zamanlarda değerli görüntüler kaydetmesine olanak sağladı.

fotokapan kayıtlarında öne çıkanlar:

Çekilen görüntülerde, aynı güzergahı kullanan bir kurt sürüsü ile bir boz ayının doğal yaşam alanında ilerlediği görülüyor. Kurtların sürü halinde organize hareket ettiği kareler ile boz ayının yalnız başına dolaştığı anlar fotokapanlara yansıdı.

yaban hayatı takibinin önemi:

Fotokapan çalışmaları sayesinde bölgedeki hayvanların yaşam alanları ve hareket alışkanlıkları gözlemleniyor. Bu veriler, koruma çalışmaları ile insan–yaban hayatı etkileşimlerini anlamada temel oluşturuyor. Bölgedeki takiplerin sürdüğü ve kayıtların doğal yaşam izleme programlarına kaynak teşkil ettiği bildirildi.

FOTOKAPANA YANSIYAN YABAN HAYATI BAYBURT&#039;TA GÖRÜNTÜLENDİ

FOTOKAPANA YANSIYAN YABAN HAYATI BAYBURT'TA GÖRÜNTÜLENDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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