Şampiyonlar ligi hazırlığı: Fenerbahçe Roma sınavına hazırlanıyor

şampiyonlar ligi hazırlığı:

Fenerbahçe, 10 Eylül Perşembe günü İtalya temsilcisi Roma ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçı için çalışmalara başladı. Antrenman, Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

antrenmanın içeriği:

Isınma ve çabukluk hareketlerinin ardından ekip, pas organizasyonları ve hızlı hücum geçişleri üzerinde yoğunlaştı. Antrenman programı teknik pas çalışmaları ile ilerledi ve son bölümde oyuncular bireysel çalışmalarla günü noktaladı.

oyuncu durumu ve sonraki adım:

Dün akşam oynanan Beşiktaş maçına ilk 11'de başlayan ve 60 dakika'yı aşan süre alan futbolcular, günü rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı. Sarı-lacivertliler, Roma maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

FENERBAHÇE, 10 EYLÜL PERŞEMBE GÜNÜ İTALYA TEMSİLCİSİ ROMA İLE OYNAYACAĞI UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ İLK HAFTA MAÇININ HAZIRLIKLARINA BAŞLADI.