Babaya gizli sevinç: 13 yaşındaki Fatma Zehra Kur'an-ı Kerim'i ezberleyip babasını duygulandırdı

Hastanede sürpriz an

13 yaşındaki Fatma Zehra Köstü, hafızlık eğitimini tamamladıktan sonra babası Prof. Dr. Bülent Köstü'nün görev yaptığı Sular Akademi Hastanesi'ye giderek başarısını sürpriz şekilde açıkladı. Kızının haberini alan baba büyük bir mutluluk yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı; baba-kız arasındaki duygusal anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kursta düzenlenen tören:

Hafızlık eğitimini veren hoca ve arkadaşlarının katıldığı Kur'an kursunda Fatma Zehra için bir etkinlik yapıldı. Katılanlar tarafından karşılanan öğrenciye hafızlık tacı takıldı, ardından geleneksel kutlama biçimiyle arkadaşları tarafından ıslatılarak başarısı coşkuyla kutlandı.

Aile ve hoca değerlendirmesi:

Fatma Zehra, "Benim hafızlık eğitiminden babamın haberi vardı ama hafız olacağımı bilmiyordu. Ona sürpriz yapmak istedik. Burada çok güzel hafızlık eğitimi aldım. Çok heyecanlıyım, mutlu hissediyorum; hazırlık aşamaları ile beraber hafızlığım biraz uzun sürdü" dedi. Baba Prof. Dr. Bülent Köstü ise sürecin zorluklarına dikkat çekerek, "Yapanlar bilir ama zor günler geçti, kriz anları oldu. Bu süreçte hocalarımıza çok teşekkür ederiz. Son dönemlerde benim haberim yoktu... Gerçekten sürpriz oldu. Annesine buradan herkesin önünde çok teşekkürler, o benim hayat arkadaşım bu işin asıl mimarıdır" ifadelerini kullandı. Kurs hocası Rukiye Kaplan de hafızlığın emek ve sabır gerektirdiğini vurgulayarak, ailenin ve öğrencinin pes etmediğini, çalışmalarını sürdürerek başarıya ulaştıklarını belirtti.

KUR’AN KURSUNDA ARKADAŞLARI VE HOCALARI TARAFINDAN KARŞILANAN FATMA ZEHRA'YA HAFIZLIK TACI TAKILDI. ARDINDAN GELENEKSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN KUTLAMADA ISLATILARAK BAŞARISI COŞKUYLA KUTLANDI.