Küçükçekmece'de sanat, spor ve anma programlarıyla cumhuriyet coşkusu haftası

Küçükçekmece'de cumhuriyet haftası etkinlikleri

Küçükçekmece Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlediği Cumhuriyet Haftası etkinlikleriyle ilçede yoğun bir kutlama programı gerçekleştirdi. Kültür, sanat ve spor ağırlıklı etkinlikler; afişlerle donatılan sokaklar, atölyeler, konserler ve anma törenleri aracılığıyla Cumhuriyetin değerlerini farklı kuşaklara taşıdı. Belediye, ilçe genelini Atatürk ve Türk bayrağı afişleriyle süsleyerek kutlama atmosferini güçlendirdi.

katılımcı etkinlikler ve sokak kültürünün canlanması:

Hafta boyunca Güzel Sanatlar Akademisi'nde düzenlenen resim ve tasarım atölyeleri ile çocuk kütüphanelerindeki maske tasarımı ve ay yıldızlı sanat atölyeleri çocuklara üretmenin heyecanını yaşattı. Müzik Akademisi'nde öğretmen ve öğrencilerin yer aldığı cumhuriyet şarkıları konseri ile Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde Atatürk ve Cumhuriyet Bayramı temalı kolaj atölyesi yapıldı.

Etkinlikler sokaklara da taşındı. Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen kutlama programına katılan Belediye Başkanı Kemal Çebi ve ilçe protokolü, Belediye Tören Alanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk sundu. Çocukların gerçekleştirdiği gazete dağıtımları ve geçmişin sokak kültürünü canlandıran "Yazıyor yazıyor" sloganlı çalışmalar vatandaşlara nostaljik ve duygusal anlar yaşattı.

spor, gençlik ve engelli merkezlerinde kutlamalar:

Spor etkinlikleri kapsamında düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Koşusu ve Espor merkezindeki FC27 Playstation Turnuvası, özellikle gençlerin ve çocukların ilgisini çekti. İlçedeki Gündüz Çocuk Bakımevleri, Fevzi Çakmak Oyunevi ve Bi’Mola Engelsiz Yaşam Merkezi de kutlama programlarına ev sahipliği yaparak farklı yaş ve ihtiyaç gruplarının sürece dahil olmasını sağladı.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında Cumhuriyetin yalnızca bir yönetim biçimi olmadığını vurguladı. Başkan Çebi mesajında, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 103. yıl dönümünü kutladı ve Cumhuriyetin bağımsızlık, özgürlük, adalet ile eşit yurttaşlık ilkelerinin yaşatılmasının ortak sorumluluk olduğunu belirtti. Mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehitler ve gaziler saygı ve minnetle anıldı.

Belediye programları arasında planlanan bazı etkinlikler olumsuz hava koşulları nedeniyle etkilenirken, yapılması planlanan Cumhuriyet otobüsü korteji ile "Cumhuriyet Hepimizin Geleceği Şenliği" hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi. Buna rağmen ilçe genelinde gerçekleştirilen atölye, konser ve spor aktiviteleri, Cumhuriyet coşkusunun geniş katılımla sürdürülmesini sağladı.

Sonuç olarak, Küçükçekmece'de düzenlenen programlar Cumhuriyet değerlerinin kuşaktan kuşağa aktarılması ve toplumsal katılımın artırılması amacıyla planlanan çok yönlü çalışmaları ortaya koydu.

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA CUMHURİYET HAFTASI BOYUNCA İLÇEDE BİR DİZİ ETKİNLİK DÜZENLEDİ.