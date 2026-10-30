Aliağa'da cumhuriyet coşkusu geceye taşındı

Aliağa’da 29 Ekim coşkusu bir gün sürdü

İzmir Aliağa’da Cumhuriyetin ilanının 103. yılı, kent merkezi ve kültür alanlarında düzenlenen çok yönlü etkinliklerle kutlandı. Güne Cumhuriyet Meydanı’ndaki çelenk sunumu ile başlayan törenler, Aliağa Belediyesi Spor Salonu (ENKA)ndaki program, öğrenci gösterileri ve ödül törenleriyle sürdü; akşam ise kortej ve DJ performansı ile coşku devam etti.

Törenler, protokol ve konuşmalar

Törene Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Albay Ali Güler, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, kurum müdürleri, askeri erkan, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, şehit aileleri, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasında Cumhuriyetin millet egemenliği vurgusuna dikkat çekti. Güney, "Tarihi şan ve şerefle dolu olan aziz milletimizin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurduğu Cumhuriyetimizin 103. yılını milletçe büyük bir coşkuyla kutluyoruz" sözlerine yer verdi ve ulusal değerlere sahip çıkmanın önemini vurguladı.

Ödüller ve gençlerin performansları

Program kapsamında düzenlenen atletizm yarışması ile "Cumhuriyetimizin 103. Yılı" temalı resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Ödül töreni, gençlerin katılımını ve yaratıcılığını öne çıkardı.

Gün boyunca öğrenciler tarafından sergilenen gösteriler törene ayrı bir renk kattı. Atatürk İlkokulu öğrencilerinin ront gösterisi ve ALCİM öğrencilerinin performansı izleyicilerden beğeni topladı. Etkinliklerin kapanışında Aliağa Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin sunduğu "Cumhuriyet Şeref Final Tablosu" sahnede yer aldı.

Aliağa Belediyesi Halk Oyunları Ekibi potpori gösterisi ve Türkiye üçüncüsü olan zeybek performansıyla büyük alkış aldı; bu sunumlar kutlamaların yöresel ve kültürel boyutunu güçlendirdi.

Kortej, meydan etkinlikleri ve gece programı

Akşam saatlerinde Aliağa Belediyesi tarafından düzenlenen kortej, ENKA önünden Cumhuriyet Meydanı’na kadar sürdü. Korteje vatandaşların yoğun katılımı dikkat çekti. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, meydanda yaptığı konuşmada Cumhuriyetin değerlerine vurgu yaparak katılanlara teşekkür etti ve "Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun, çok yaşasın Cumhuriyet" dedi.

Meydandaki kutlamalar zeybek ve halk oyunları gösterileriyle devam etti; DJ Arif Güven’in performansı ile coşku doruğa ulaştı. Marşlar ve şarkılar eşliğinde Aliağalılar gece boyunca bayram sevincini sürdürdü. Etkinliklerde katılımcılara çeşitli ikramlarda da bulunuldu.

Aliağa’daki törenler, resmi anma ritüellerinden gençlerin sahnelediği üretken ve eğlenceli etkinliklere kadar geniş bir yelpazede gerçekleştirildi; bu birliktelik Cumhuriyetin hem anlamına hem de toplum yaşamındaki karşılığına işaret etti.

İZMİR ALİAĞA'DA CUMHURİYET'İN İLANININ 103. YIL DÖNÜMÜ COŞKUYLA KUTLANDI. CUMHURİYET MEYDANI'NDA ÇELENK SUNUMUYLA BAŞLAYAN KUTLAMALAR, ALİAĞA BELEDİYESİ SPOR SALONU'NDA (ENKA) PROGRAM VE ÖĞRENCİ GÖSTERİLERİYLE DEVAM ETTİ. GÜN BOYU SÜREN KUTLAMALAR, AKŞAM SAATLERİNDE ALİAĞA BELEDİYESİ'NCE DÜZENLENEN KORTEJ VE DJ PERFORMANSIYLA TAÇLANDI.